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Новость о грядущих санкциях "охлаждает" отечественный рынок


Рынки
Георгий Ващенко
Георгий Ващенко
начальник управления ИК "Фридом Финанс"
 
Рубль на открытии обновил максимум к доллару с лета 2015 года. Данное событие обусловлено в основном технической картиной.

У спекулянтов есть ожидания, что пара USD/RUB может на этой неделе пробить вниз отметку 55, а это приведет к дальнейшей коррекции на фоне закрытия длинных позиций в валюте. Укреплению рубля способствует повышение суверенного рейтинга, отскок цены на нефть, а также холодная погода в Европе, ставшая причиной увеличения потребления топлива, в том числе российского газа. Однако, на мой взгляд, доллару рано сдаваться.

Сегодня в центре внимание выступление главы ФРС США, которое может прояснить политику ведомства на ближайший год. Доллар сейчас снижается и к основным мировым валютам, но после речи Пауэлла ситуация может развернуться на 90 градусов. Поэтому, на мой взгляд, сегодня шансы пробить вниз уровень 55 в паре USD/RUB низкие. Ориентируюсь на диапазон 55,50–56,25. 

На фондовом рынке сегодня нет значимых событий. Торговая динамика на открытии слабая. Это связано с тем, что фьючерсы на американские индексы торгуются в «красной зоне». Я ожидаю, что боковая динамика сохранится до конца дня. Явных лидеров и аутсайдеров не просматривается. В целом до конца недели ожидаю продолжения роста с целью 2400 п. по индексу Мосбиржи. Новость о грядущих санкциях немного охлаждает рынок, но вряд ли способна переломить восходящий тренд.

 

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