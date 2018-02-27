Разработчик Bitcoin Core вызвал на рынке волну покупок биткоина

Ралли на рынке началось на европейской сессии после того, как Питер Тодд, разработчик Bitcoin Core, добавил на Github обновление 0.16.0 с полной поддержкой протокола Segwit. Это единственное событие, которое могло вызвать бурный рост котировок.

После прорыва уровня сопротивления $9840 покупатели при движении на «север» встретились с сопротивлением в области $10395-10500 (максимумы 23 и 24 февраля 2018 года). На европейской сессии укрепление биткоина к доллару продолжилось после 17-часовой консолидации на уровне $10265. Прорвавшись через $10500, курс BTC/USD повысился до $10764.

На момент написания обзора биткоин стоит $10715. Цена находится в зоне сопротивления $10524-10829. Границы выделенного диапазона являются фибо-уровнями 50-61,8% от падения с $11788 до $9280.

Трендовая линия (на графике пунктирная линия), которая начинается от вершины $19891, проходит через $10973. Если во время локального ралли курса биткоина для него появится свежий положительный новостной фон, то вряд ли она устоит перед покупателями. В этом случае они возьмут курс на $11250.

Если цена срикошетит от $10829 (61,8%0) или трендовой линии ($10973), то следим за тем как продавцы преодолеют трендовую от минимума $9359. Если у них с этим проблем не возникнет, тогда в качестве ориентира можно выбрать зону $9846-10022 (50,0-61,8% от роста с $9359 до $10764).