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Минфин может провести размещение евробондов РФ уже в марте


Облигации / Рынки
Александр Кудрин
Александр Кудрин
руководитель аналитического управления, управляющий директор Sberbank Investment Research
 
Вчера Минфин РФ объявил о завершении отбора на роль организатора выпуска суверенных еврооблигаций.

В результате анализа поданных заявок ведомство назначило в качестве единственного организатора один из госбанков. Примечательно, что отбор проводился сразу и на размещение новых еврооблигаций, и на обмен старых. Напомним, что в 2017 году эти две сделки были разделены. Данное изменение, на наш взгляд, косвенно свидетельствует о том, что они могут пройти одновременно.

С учетом повышения рейтинга РФ по версии S&P до инвестиционного уровня, а также продолжающегося роста доходности казначейских облигаций США мы полагаем, что Минфин предпочтет не откладывать размещение и, возможно, проведет его уже в марте. По нашим оценкам, эти сделки могут иметь следующие особенности:

- сделка по обмену старых бумаг будет структурирована как их выкуп и затем размещение новых инструментов. Мы полагаем, что Минфин постарается изъять из обращения бумаги Россия-30, которые сконцентрированы на балансе группы "Открытие". Напомним, в 2017 году ведомство выкупило именно эти облигации. Лимит на эту сделку установлен в бюджете на уровне $4 млрд.

- если же сделки будут совмещены, то объем предложения составит до $7 млрд. ($4 млрд., выпускаемых в рамках обмена, и $3 млрд. - новые заимствования). Все бумаги будут размещаться через локальную систему расчетов и будут иметь ISIN с префиксом RU.

- мы полагаем, что Минфин предпочтет размещать длинные инструменты. Однако бумаг с погашением через восемь-десять лет уже достаточно много, поэтому более вероятно, что ведомство предпочтет выпустить облигации на 15-30 лет. Более длинный срок обращения, на наш взгляд, маловероятен.

- аллокация для российских инвесторов может быть более значительной, чем обычно, чтобы удовлетворить потенциальный спрос со стороны инвесторов, которые планируют репатриировать часть своих ресурсов в Россию из-за рубежа.

Спрос на суверенные бумаги остается значительным: на это, в частности, указывает заметный рост (на 1 п. п.) котировок длинных бумаг после решения S&P. Поэтому мы полагаем, что Минфин без труда разместит весь объем еврооблигаций с минимальной премией ко вторичному рынку (3-10 б. п.), говорится в обзоре Александра Кудрина из Sberbank Investment Research.


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