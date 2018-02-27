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На рынке царит полный FAANG


Рынки
Павел Пахомов
Павел Пахомов
руководитель учебного центра Санкт-Петербургской биржи
 
Акции технологического сектора инвесторы сметают с торгов, словно это горячие домашние пирожки.

Для многих акций этого сектора ежедневный рост в 2-3% стал нормой. Те акции, которые еще не обновили свои максимумы, с очень большой вероятностью сделают это если не сегодня, то завтра. А впереди «планеты всей» все те же наши старые знакомые - акции полупроводниковых компаний, возглавляемые Applied Materials (AMAT, +3,16%) и акции компаний, производителей микрочипов во главе с Micron Technology (MU, +3,12%). Даже акции First Solar (FSLR, +5,36%), которые попали под раздачу в пятницу из-за плохой отчетности, вчера фактически вернулись на свои исходные уровни. 

Понятно, что не остаются в стороне и акции крупнейших технологических компаний, получившие в середине прошлого года свой отличительный никнейм - FAANG (Facebook, Apple, Amazon, Netflix и Google (Alphabet)). Рост этих акций может и не был таким уж впечатляющим, но свои 1,5% в среднем они сделали. Лучшими при этом были акции мирового лидера по капитализации компании Apple (AAPL, +1,98%). Теперь Apple для заветной отметки в 1 трлн. долларов капитализации нужно подрасти менее чем на 10%. И если темпы роста сохранятся, то мы эту цифру сможем увидеть уже в самое ближайшее время. Короче, на рынке царит полный FAANG!

Конечно, акции технологического сектора были вчера не единственными, на которые был повышенный спрос со стороны инвесторов. В фаворе были также акции медицинских и биотехнологических компаний. В среднем эти акции выросли на 1%. Но это в среднем. А вот акции так называемых мейджоров медицинского сектора продемонстрировали рост куда более существенный. Акции Pfizer (PFE), Merck (MRK) и AbbVie (ABBV) - все дружно показали рост, превышающий 2%.

Очень даже неплохой спрос наблюдался также и в акциях промышленных компаний и компаний военно-промышленного комплекса. О хорошем спросе в этом секторе свидетельствует и тот факт, что даже у вечно продаваемых акций General Electric (GE, +1,1%) наконец-то нашлись свои покупатели.

Ожидания рынка 27 февраля

Сегодня - одни из ключевых дней этой недели. Главное событие - выступление нового председателя ФРС США Джерома Пауэлла перед Конгрессом с полугодовым отчетом о монетарной политике ФРС США. Выступление начнется в 18-00 мск и первая половина торгов пройдет в сопровождении «симфонического оркестра ФРС». А вот понравится ли эта «музыка» участникам торгов - еще вопрос. Наверное, поэтому сегодня в первой половине дня фьючерсы на основные американские индексы осторожно снижаются - как бы чего не случилось.

Хотя надо признать, что это снижение чисто символическое - в пределах 0,2%. В целом же общий фон можно признать сегодня нейтральным - в Азии картина смешанная, а в Европе наблюдается нулевое движение. Все замерли и ждут… И скорее всего, такое затишье мы будем наблюдать вплоть до окончания речи Пауэлла, то есть где-то часов до 8 вечера мск. А затем… с одной стороны, это похоже на гадание на кофейной гуще, но с другой - есть достаточно сильная уверенность, что ничего плохого не случится и движение вверх возобновится с новой силой. Рынок силен как никогда, и "бычьи" настроения преобладают во всех секторах экономики. 

 

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