Прогноз: чистая прибыль-2017 Сбербанка по МСФО выросла в 1,4 раза

Чистые расходы Сбербанка по созданию резервов под обесценение кредитного портфеля, по их прогнозу, снизились на 14,8% - до 291,8 миллиарда рублей.

Сбербанк опубликует отчетность по МСФО за 2017 год в среду, 28 февраля.

Глава крупнейшего банка РФ Герман Греф в декабре говорил, что прибыль Сбербанка в 2017 году превысит 700 миллиардов рублей, то есть станет рекордной второй год подряд. Чистая прибыль Сбербанка по МСФО за девять месяцев 2017 года выросла на 44% в годовом выражении - до 576,3 миллиарда рублей.

По данным консенсус-прогноза 17 инвестиционных банков, составленного в самом Сбербанке, его чистая прибыль по МСФО по итогам 2017 года составила 748 миллиардов рублей, отчисления в резервы - 292 миллиарда рублей.

ОЦЕНКИ

Аналитики полагают, что чистая прибыль Сбербанка за четвертый квартал снизилась на 24% по сравнению с третьим кварталом - до 170,3 миллиарда рублей.

По оценкам БКС, в четвертом квартале Сбербанк заработал 187 миллиардов рублей чистой прибыли, что соответствует рентабельности капитала (ROE) в 22%. По мнению аналитиков БКС, Сбербанк может увеличивать чистую прибыль по 10% в год в 2018-2020 годах, несмотря на возможный рост дивидендов вдвое - с 25% до 50% прибыли. Рост прибыли банка ожидается за счет среднегодового роста в этот период кредитного портфеля на 8% и комиссионных доходов на 14%.

Цифровая трансформация банка улучшает его перспективы, пишут аналитики БКС. По их мнению, Сбербанк в четвертом квартале снизил коэффициент соотношения расходов к доходам до 30%, стоимость риска – до 1,3-1,4%, и продолжает наращивать новые потоки выручки в финансовом и нефинансовом секторах.

Прогнозы аналитиков по чистой прибыли Сбербанка за четвертый квартал и 2017 год выглядят следующим образом (в миллиардах рублей):

"Уралсиб" - 168 / 744,3

"Открытие Капитал" - 171 / 747,3

Газпромбанк — 161 / 737,3

Bank of America Merrill Lynch — 171,3 / 747,6

Промсвязьбанк - 170/746,3

"ВТБ Капитал" - 167,7/ 744

БКС - 187,2 / 763,5

Citi - 166,6 / 742,9

При этом отчисления Сбербанка в резервы в четвертом квартале, по мнению аналитиков, выросли на 30,8% по сравнению с предыдущим кварталом - до 75,6 миллиарда рублей. За девять месяцев 2017 года этот показатель составил 214,6 миллиарда рублей, снизившись на 23,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Прогнозы аналитиков по отчислениям в резервы Сбербанка за четвертый квартал и 2017 год выглядят следующим образом (в миллиардах рублей):

"Уралсиб" - 78,8 /293,9

"Открытие Капитал" - 79 /293,6

Газпромбанк — 78 /292,6

Bank of America Merrill Lynch — 73,7 /288,4

БКС - 68/293,4

Промсвязьбанк - 75/289,6

Citi - 76,5/291,1

ДИВИДЕНДНЫЕ ОЖИДАНИЯ

Аналитики ждут, когда будет поставлена точка в дискуссии между правительством и Сбербанком по уровню дивидендов за прошлый год, отмечая, что банк может выплатить 50% от прибыли уже по итогам 2018 года.

По итогам 2016 года банк направил на дивиденды 135,5 миллиарда рублей (25% прибыли).

Сбербанк в декабре презентовал инвесторам в Лондоне новую стратегию, согласно которой к 2020 году планирует увеличить чистую прибыль по МСФО до 1 триллиона рублей и выплатить акционерам дивиденды в размере до 50% прибыли, в течение трех следующих лет - всего около триллиона рублей.

Дискуссия по уровню дивидендных выплат Сбербанка по итогам 2017 года продолжается. Банк может увеличить дивиденды до 35% чистой прибыли по МСФО, решение будет в конце марта - апреле, говорил в январе Греф.

Согласно дивидендной политике банка, решение об увеличении дивидендов к 2020 году до 50% прибыли будет учитывать ряд факторов, в том числе необходимость поддержания уровня достаточности капитала не ниже 12,5%.

По мнению аналитиков БКС, Сбербанк увеличит коэффициент достаточности капитала почти до 12,5% уже в 2018 году. То есть уже по итогам текущего года банк теоретически может направить половину прибыли на дивиденды.

"Одним из ключевых драиверов для Сбербанка мы считаем переход на выплату дивидендов в размере 50% из чистой прибыли по МСФО за 2018 год. Изменение вызвано органическим увеличением капитала, вследствие чего капитал первого уровня вырос до 12,4% в 2018 году, и переходом на IRB-подход к оценке рисков в начале 2019 года. Исходя из дивидендных ожидании? на 2019 год, дивидендная доходность обыкновенных акции? составляет 7,1%, префов – 8,8%", - подсчитали в БКС.

ЛИДЕР ПО КАПИТАЛИЗАЦИИ

Акции Сбербанка демонстрируют ускоренный рост с декабря 2017 года, когда крупнейший российский банк стал первым в России по капитализации, обогнав "Роснефть" ROSN и "Газпром" GAZP. Эта тенденция распространилась также на глобальном рынке: на этой неделе Сбербанк стал лидером по капитализации среди банков континентальной Европы, опередив по этому показателю BNP Paribas и Banco Santander.

На 16.00 мск вторника общая рыночная капитализация Сбербанка превысила 6,235 триллиона рублей, или 111,58 миллиарда долларов.

После четырехдневного роста во вторник бумаги банка корректируются вниз на умеренно негативном внешнем фоне и ослаблении рубля. К текущему моменту привилегированные акции Сбербанка снижаются на 0,96% - до 229,81, рубля, обыкновенные акции - на 0,49%, до 278,6 рубля.