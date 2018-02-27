Ставки МБК должны снизиться в ближайшие дни

Напряженность можно, с одной стороны, объяснить необходимостью нарастить корсчета перед налоговыми выплатами и усреднением. Так, средний с начала периода усреднения уровень корсчетов до недавнего времени был ниже необходимого для выполнения требований уровня, и банки смогли аккумулировать ликвидность для налоговых выплат: перед ними корсчета выросли до 2,5 трлн руб. единовременно - правда, в основном за счет сокращения депозитов в ЦБ.

Вчерашний отток ликвидности в свете основных налогов составил 700 млрд руб., как мы и ожидали, впрочем, среднего с начала периода усреднения уровня корсчетов (1,9 трлн руб.) хватает для выполнения требований. При этом не исключено, что ряд банков будет предъявлять спрос на рынке МБК вплоть до завершения периода усреднения. Поэтому, хотя стресс на рынке МБК - временный, RUONIA все же пока будет держаться вблизи текущих значений. Индикатором повышенного спроса служат высокие значения ставки междилерского репо o/n (7,33% на 27 февраля). Впрочем, в итоге ставки, как мы полагаем, нормализуются (RUONIA вблизи 7%), коль скоро повышенный спрос на ликвидность снизится.

Тем временем, потребность банков в ликвидности не могла не отразиться на результатах недельных депозитных аукционов: хотя ЦБ и снизил лимит в свете налоговых выплат (с 2,8 трлн руб. до 2,44 трлн руб.), аукцион завершился слабым спросом (банки разместили лишь 2 трлн руб.). Не оказался интересен банкам и выпуск КОБР-6, доразмещавшийся сегодня: банки купили лишь на 35,6 млрд руб. из предложенных 235 млрд руб.

Интересно отметить, что ЦБ по-прежнему не ждет заметного усиления притока ликвидности: по его прогнозам, бюджетный канал и сокращение наличности в обращении обеспечат лишь 170 млрд руб. вливаний на предстоящей неделе. Мы полагаем, что пока сказывается сдерживающий характер фискальной политики в начале года и бюджетный профицит. При этом подчеркнем, что объемы стерилизации ликвидности бюджетом фактически оказываются больше размера его профицита: обычно значительная часть начисленных расходов еще длительное время не будет исполнена, а ассигнованные на них средства не попадут пока в банковскую систему и будут храниться на счетах в Казначействе.