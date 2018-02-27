FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Ставки МБК должны снизиться в ближайшие дни


Рынки
Силуэты
Аналитики Райффайзенбанка
 
С прошлой недели ставки МБК продолжают находиться на относительно высоком уровне: RUONIA c 16 февраля сохраняется вблизи 7,2-7,3%, а основной объем сделок проходит на еще более высоких значениях - 7,3-7,4%, т.е. очень близко к ключевой ставке.

Напряженность можно, с одной стороны, объяснить необходимостью нарастить корсчета перед налоговыми выплатами и усреднением. Так, средний с начала периода усреднения уровень корсчетов до недавнего времени был ниже необходимого для выполнения требований уровня, и банки смогли аккумулировать ликвидность для налоговых выплат: перед ними корсчета выросли до 2,5 трлн руб. единовременно - правда, в основном за счет сокращения депозитов в ЦБ.

Вчерашний отток ликвидности в свете основных налогов составил 700 млрд руб., как мы и ожидали, впрочем, среднего с начала периода усреднения уровня корсчетов (1,9 трлн руб.) хватает для выполнения требований.  При этом не исключено, что ряд банков будет предъявлять спрос на рынке МБК вплоть до завершения периода усреднения. Поэтому, хотя стресс на рынке МБК - временный, RUONIA все же пока будет держаться вблизи текущих значений. Индикатором повышенного спроса служат высокие значения ставки междилерского репо o/n (7,33% на 27 февраля). Впрочем, в итоге ставки, как мы полагаем, нормализуются (RUONIA вблизи 7%), коль скоро повышенный спрос на ликвидность снизится.

Тем временем, потребность банков в ликвидности не могла не отразиться на результатах недельных депозитных аукционов: хотя ЦБ и снизил лимит в свете налоговых выплат (с 2,8 трлн руб. до 2,44 трлн руб.), аукцион завершился слабым спросом (банки разместили лишь 2 трлн руб.). Не оказался интересен банкам и выпуск КОБР-6, доразмещавшийся сегодня: банки купили лишь на 35,6 млрд руб. из предложенных 235 млрд руб. 

Интересно отметить, что ЦБ по-прежнему не ждет заметного усиления притока ликвидности: по его прогнозам, бюджетный канал и сокращение наличности в обращении обеспечат лишь 170 млрд руб. вливаний на предстоящей неделе. Мы полагаем, что пока сказывается сдерживающий характер фискальной политики в начале года и бюджетный профицит. При этом подчеркнем, что объемы стерилизации ликвидности бюджетом фактически оказываются больше размера его профицита: обычно значительная часть начисленных расходов еще длительное время не будет исполнена, а ассигнованные на них средства не попадут пока в банковскую систему и будут храниться на счетах в Казначействе. 

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах , могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ". Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ