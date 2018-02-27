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Криптовалюта Neo растет лучше рынка. Что обеспечивает такой взлет?


Рынки / Валюта
Сергей Судилин
Сергей Судилин
управляющий аналитик ИК "Прайм Капитал"
 
Основные криптовалюты сегодня продолжают подъем предыдущего дня, хотя и более умеренными темпами.

Основной позитив для криптовалют приносят новости о криптобиржах. Так, накануне биткоин-стартап Circle сообщил о покупке американской криптовалютной биржи Poloniex. Из внутренних новостей по теме можно отметить, что Арбитражный суд Москвы отказался признавать криптовалюту активом и включать ее в конкурсную массу. Сезонная цикличность указывает на возможность нового импульса роста к лету, если неожиданные знаковые события не перевесят сезонный всплеск.

Однако в то время, как основные криптовалюты прибавляют в цене 1-3%, новичок в криптоиндустрии Neo демонстрирует уверенный рост в двузначных показателях. 

При этом, NEO стала первой криптовалютой, которая получила от Weiss Ratings оценку «А-». За последние сутки стоимость NEO подскочила почти на 20%.

На сегодняшний день криптовалюта NEO занимает шестое место по капитализации по данным Coinmarketcap. А ее совокупная рыночная стоимость превышает 9,1 млрд долларов. За год NEO подорожала почти в 1300 раз, с $0,11 до $145. Так что можно с уверенностью сказать, что она приняла полноценное участие в прошлогодней криптовалютной лихорадке. С точки зрения технологий криптовалюта NEO ближе к эфиру (ETH/USD), чем к биткоину (Bitcoin). Ее заявленной целью является создание умной экономики, основанной на децентрализованной сети блокчейнконтрактов и цифровых активов. Другими словами, разработчики NEO стараются создать не замену традиционным валютам, а модернизировать денежные потоки в мировой экономике. Смарт-контракты — это основа программной платформы, на которой можно создавать приложения с прямой поддержкой токенов NEO и их цифровых контрактов. 

Кроме того, Neo активно поддерживается крупными технологическими компаниями. Это, например, конкурс Neo (NEO) Dev, совместно организованный с Microsoft,  который все еще продолжается. Конкурс NEO Dev получил значительное внимание со стороны СМИ с момента его объявления, и регистрация открыта до 10 марта 2018 года, когда ожидается, что все участники представят свой код. Победители будут объявлены 31 марта с общим призовым фондом в размере $ 490 000.

Исходя из всего вышесказанного мы приходим к выводу, торговая ценность NEO составит около 300 долларов США до конца 2018 года. Как и в большинстве прогнозов криптовалюты это сделать всегда сложно, однако в случае с NEO мы видим, что цена неуклонно и стремительно растет, в сочетании с тем, что монета также приносит блоке цен  в повседневную жизнь. Все это делает NEO (NEO) монетой для пристального наблюдения в 2018 году.

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