Тонкий намек от Джерома Пауэлла

Индекс ММВБ-10 достиг уровня сопротивления (график публиковали вчера), на графике индекса ММВБ по основным индикаторам есть «медвежьи расхождения», на графике Газпрома также есть «медвежьи расхождения». А в перспективе 30 дней от США надо жать новых санкций. Вчера покупали самые смелые трейдеры.

Фондовый рынок США продемонстрировал самое сильное дневное падение после массовых продаж, произошедших три недели назад. По итогам торгов вторника, индекс Dow Jones Industrial Average упал на 1,16% до 25410,03, индекс S&P 500 понизился на 1,27% до 2744,28, а Nasdaq Composite потерял 1,23% и остановился на отметке 7330,35. В последний раз такое сильное падение американских биржевых индексов за один день произошло 8 февраля.

Комментарии главы ФРС Джерома Пауэлла оживили беспокойства участников рынка насчет того, что повышение процентных ставок в этом году может оказаться более быстрым, чем ожидается. Пауэлл дал позитивную оценку состоянию американской экономики и сказал, что экономические показатели укрепляют его уверенность в предстоящем росте инфляции. После этих заявлений трейдеры повысили оценку вероятности проведения четырех повышений ставок ФРС в этом году. Также выросла доходность облигаций Казначейства США. Индекс волатильности VIX от Чикагской опционной биржи вырос на 2,79 пункта - до 18,59, продемонстрировав таким образом самый сильный дневной рост почти за три недели. VIX служит самым распространенным показателем ожидаемой краткосрочной волатильности по индексу S&P 500.

В заготовленной речи Пауэлл дал понять, что ФРС будет придерживаться текущих планов по темпам повышения ставок, однако его ответы на вопросы конгрессменов испугали участников фондового рынка. «Пауэлл сказал, что, по его мнению, экономика укрепляется. Это может быть воспринято как тонкий намек на то, что он собирается повысить свой личный прогноз по темпам повышения ставок в этом году до четырех повышений», – сказал главный рыночный стратег в JonesTrading Майкл О’Рурк.

Большинство участников рынка ожидают, что ФРС повысит ставки в марте и декабре, а всего за этот год ставки будут повышены трижды. По результатам предстоящего мартовского заседания чиновники ФРС опубликуют новые прогнозы, в том числе свои личные мнения касательно целесообразных темпов повышения ставок.

В феврале индекс доверия потребителей в США сильно вырос, обновив максимум после ноября 2000 года. Это был первый месяц, когда американцы стали выигрывать от проведенного Дональдом Трампом снижения налоговой ставки.Индекс доверия потребителей в США в феврале вырос до 130,8 с пересмотренной январской отметки 124,3, сообщила во вторник Conference Board. По опросам MarketWatch, экономисты прогнозировали индекс на уровне 127,3.Последний раз, когда индекс превышал 130 пунктов, был во времена президентства Билла Клинтона.Уверенность американцев выросла как по отношению к текущему состоянию экономики, так и в плане перспектив на ближайшие шесть месяцев. Так называемый «индекс текущей ситуации» вырос со 154,7 до 162,4, обновив максимум после 2001 года. Индекс, измеряющий доверие к экономике в будущем, увеличился со 104 до 109,7, оказавшись около максимума за период после рецессии.

Похоже, американская экономика начала 2018 год медленным ростом, но, как было и в предыдущие несколько лет, весной, скорее всего, темпы экономического роста увеличатся. На ближайший год американскую экономику, скорее всего, ожидает дополнительный толчок вверх со стороны недавно проведенной реформы по снижению налогообложения, а также увеличения расходов федерального бюджета.«В целом, потребители по-прежнему весьма уверенны в том, что в ближайшие месяцы экономика будет продолжать расти сильными темпами», – сказал главный специалист по экономическим индикаторам в Conference Board Линн Франко.

MSCI Emerging Markets ETF (EEM) снизился 2,91%. Но многие аналитики оптимистично смотрят на развивающиеся рынки. Развивающиеся страны выпускают больше долговых бумаг на внутреннем рынке, чем когда-либо раньше. Это снижает их зависимость от динамики доходности облигаций Казначейства США, считают аналитики Mirabaud Asset Management Ltd. По данным Bloomberg, в этом году объем выпуска облигаций в местных валютах в развивающихся странах превысил $1 трлн. Это почти в три раза больше, чем за аналогичный период прошлого года и несравнимо больше объема выпуска облигаций развивающихся стран в твердой валюте, который составил $160 млрд. За прошедшие пять лет объемы выпуска внутренних облигаций в развивающихся странах выросли почти в пять раз.В результате сильного роста объемов выпуска внутренних долговых бумаг, снижается зависимость развивающихся стран от внешнего финансирования.

«Зависимость развивающихся стран от объема долговых заимствований на внешних рынках сильно упала, – сказал главный аналитик по долговым рынкам развивающихся стран в Mirabaud Дэниел Морено. – Государственный и корпоративный секторы развивающихся стран стали менее уязвимы для внешних шоков, так как теперь экономики этих стран финансируются изнутри, в основном в местной валюте». Объемы размещения долговых бумаг в китайских юанях составили более половины от общего объема размещения долговых бумаг развивающихся стран в местных валютах, согласно данным Bloomberg. Фондовый рынок Поднебесной сегодня в «красной зоне» - ждем открытия рынка со снижением.