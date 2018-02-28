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"Ястреб" Пауэлл придал доллару уверенности


Рынки / Валюта
Анна Бодрова
Анна Бодрова
старший аналитик компании "Альпари"
 
Курс пары евро/доллар отступил накануне чуть более чем на фигуру, после речи нового главы Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла перед Конгрессом.

Утром в среду основная валютная пара торгуется по 1,2220 и снижается на 0,1%, сохраняя тем самым в силе импульс нисходящего движения. Ближайшая цель продаж - это февральский минимум на отметке 1,2203, он же сейчас является промежуточной поддержкой перед снижением к 1,2167, минимуму от 18 января. 

Итак, Джером Пауэлл оказался «ястребом»: его речь, посвященная итогам проведения денежно-кредитной политики ФРС США за полгода, была достаточно яркой и оставила простор для рыночной фантазии. Так, ожидания относительно роста процентной ставки Федрезерва в марте оцениваются как почти стопроцентные, прогноз относительно пересмотра ставки во втором квартале предполагает 80%-ную вероятность повышения, в третьем квартале ставка вырастет с вероятностью в 70%, а в четвертом - с вероятностью в 50%. К слову, еще пару недель назад рынок не был уверен в том, что ФРС сможет придерживаться своей стратегии трех повышений ставки в 2018 году. Теперь, когда Пауэлл сообщил об укреплении американской экономики и потенциале для инфляции, открывается простор для четырех повышений. 

Речь Пауэлла оказалась оптимистичной, что придало уверенности доллару США и сбило локальное ралли на фондовом рынке. Все так, как должно быть: если экономика чувствует себя неплохо и показывает хорошие результаты, самое время заняться нормализацией монетарной политики. 

После «царствования» сдержанной и осторожной Джанет Йеллен доллару не хватало обоснованного оптимизма. Теперь рынок может свободно учесть его в котировках.

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