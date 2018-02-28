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Рублю будет сложно устоять перед напором "медведей"


Рынки / Валюта
Владислав Антонов
Владислав Антонов
аналитик компании "Альпари"
 
Во вторник, 26 февраля, торги по рублю завершились в минусе. Курс американского доллара повысился на 1,02%, до 56,27 руб., курс евро – на 0,40%, до 68,85 руб.

Торги стартовали со снижения курсов доллара и евро. Укрепление рубля наблюдалось 5 минут, после чего американская валюта подорожала и к закрытию торговой сессии преодолела отметку 56 руб. Восстановление доллара началось с отметки 55,56 руб., евро – с 68,49 руб. 

Курс доллара стремительно вырос после публикации текста выступления нового главы ФРС США Джерома Пауэлла. Он дал понять, что процесс повышения ставок будет проходить постепенно, а для предотвращения перегрева экономики могут быть приняты более активные меры. С ростом курса доллара выросла доходность десятилетних американских облигаций. 

На фоне общего укрепления доллара США подешевели золото и нефть, чем усилили давление на российскую валюту. Потери рубля к евро оказалась в 2,5 раза меньше, чем к доллару. Это связано с ослаблением единой валюты на мировом валютном рынке. 

В среду, 28 февраля, на торгах в Азии стоимость нефти марки Brent снизилась на 0,32%, до $66,22. По нефти ожидается снижение котировок до $65,75. На этом фоне цель по паре доллар/рубль находится на отметке 56,70 руб., а по паре евро/рубль –  69,15 руб.

В первой половине торгов ослабление рубля будет сдержанным, поскольку ему окажет поддержку своими аукционами Минфин РФ. Ведомство в среду разместит два выпуска ОФЗ на общую сумму 50 млрд руб. После повышения кредитного рейтинга России до инвестиционного уровня агентством S&P, они должны разлететься, как горячие пирожки.

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