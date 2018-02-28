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Закрепление индекса Мосбиржи под отметкой 2340 п спровоцирует продажи в первой половине дня


Рынки
Сергей Дроздов
Сергей Дроздов
аналитик ГК "Финам"
 
По итогам торговой сессии вторника американский индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 1,27%, закрывшись на отметке 2744,28 пункта.

Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла на три базисных пункта до 2,89%, а американская валюта отыграла ранее понесенные потери после выступления нового главы ФРС Джерома Пауэла в финансовом комитете палаты представителей конгресса США, которое повысило вероятность того, что регулятор в 2018 году на фоне устойчивого роста экономики страны и более быстрого темпа роста инфляции, может поднять ключевую процентную ставку четыре раза вместо запланированных трех.

Нефтяные котировки по итогам прошедших торгов снизились на 1,73%, закрывшись на отметке $66,40 на фоне заявлений исполнительного директора Международного энергетического агентства Фатиха Бирола, о том, что США в ближайшей перспективе станут нефтедобытчиком номер один, опередив Россию, и данных от Американского института нефти, которые показали рост запасов сырой нефти на 900 тысяч баррелей.

В текущей ситуации локальными поддержками Brent выступают отметки $65,90 и $64,90, сопротивления расположены на $67,25 и $67,90.

Сегодня рынки будут ждать официальной статистики от Минэнерго США, которая будет опубликована в 18.30 мск.

Индекс МосБиржи на прошедших торгах закрылся на отметке 2341,89 п., снизившись на 0,48%. На данный момент поддержка в индикаторе расположена на 2340 п., закрепление под которой даст сигнал на продажу. Ближайшие сопротивление расположено на отметке 2350 п. и основное на 2380 п.

В настоящий момент фьючерс на индекс РТС находится в краткосрочной продаже, где локальным сопротивлением выступает отметка 132000 п. Поддержки расположены на 130000 п. и на 129000 п.

Рубль по итогам прошедшей торговой сессии закрылся на отметке 56,27, ослабев на 1,02% по отношению к доллару США на фоне снижения нефтяных котировок и укрепления американской валюты на мировом рынке.

На данном этапе сопротивлением в паре выступает отметка 56.50. Локальная поддержка расположена на уровне 56 и основная 55,50.

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