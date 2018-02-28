Дешевеющая нефть окажет давление на российский рынок на старте торгов

Нефть торгуется в минусе, снижаются азиатские рынки, а статистика по Японии и КНР говорит об ухудшении экономических условий. Соответственно, ждём продолжения тенденции на снижение российских индексов.

Рубль может чувствовать себя более спокойно за счёт налоговых платежей и размещения ОФЗ на 50 млрд рублей. Впрочем, если вечером ситуация не улучшится, то дневная стабильность рубля сойдёт на нет.

Соответственно, из вечерних событий также большую роль сыграет отчёт Минэнерго США. Если рост показателя по запасам нефти будет сопровождаться увеличением добычи, то котировки «чёрного золота» продолжат путь вниз.