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Сегодня рубль может потерять 30-40 копеек


Рынки
Алексей Антонов
Алексей Антонов
аналитик "Алор Брокер"
 
Американские рынки вчера уверенно ушли вниз, отреагировав на выступления вступившего в должность нового главы ФРС США Джерома Пауэлла.

В своем обращении к финансовому комитету палаты представителей конгресса он заявил о хорошем состоянии экономики США. Но инвесторы увидели в его словах возможность более быстрого повышения ставки. Речь главы ФРС привела и к росту курса доллара по сравнению с основными мировыми валютами, в результате чего пошли вниз золото и нефть.

Сейчас нефть торгуется около отметки 66,3 доллара за баррель, что на 0,15% ниже вчерашнего закрытия на мировых рынках. Таким образом, уровень 67 долларов вновь стал сопротивлением. Однако сегодня Минэнерго США огласит данные по запасам и вполне вероятно, что результаты покажут снижение показателей. Надо быть готовым, что рост нефти спровоцирует подъем российских акций и укрепление рубля.

Внешний фон к открытию российского рынка складывается негативный. Кроме минусующей нефти на 0,3% падают фьючерсы на американские индексы. Более процента теряет фондовый рынок Японии, три четверти процента – Китай, который утаскивает вниз плохая внутренняя статистика. Индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе Китая в феврале составил минимальный уровень с июля 2016 г - 50,3 пункта, в то время как аналитики ожидали 51,1 пункт.

Американские индексы вчера так и не стали корректироваться вверх и в чуть более процентном минусе. Фьючерсы на российские «голубые фишки» по итогам вечерней сессии упали в пределах от 0,5% (ВТБ) до 1,1% («Роснефть»). Открытия ждем с гэпом примерно в 0,7% вниз и продолжения снижения по крайней мере до обеда. Спекулятивные «шорты», прежде всего по «нефтянке» в первой половине дня будут более привлекательными.

Российский рубль, нарисовав вчера на открытии двухлетние минимумы, быстро развернулся и к концу дня и ушел вверх на 60 копеек, не удержав отметку 56 руб за доллар. Несмотря на то что пока среднесрочный тренд российской валюты укрепляющийся, сегодня рубль может еще потерять 30-40 копеек.

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