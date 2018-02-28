Рынок акций РФ снизится, рубль подрастет в начале дня

Ожидается открытие рынка с понижением порядка 0,3-0,5% по индексу Мосбиржи, в диапазоне 2330-2335, ближайшими значимыми поддержками станут уровни 2320 и 2300, а в качестве сопротивлений выступят отметки 2350 и 2360, оценивает Виталий Манжос из ИК "Норд-Капитал".

Минфин проводит сегодня аукционы по размещению ОФЗ на 50 миллиардов рублей, и в текущих условиях рубль может рассчитывать на локальную поддержку с этой стороны, полагает Роман Ткачук из компании "Альпари".

"Доллар США способен проследовать в область 56,5 рубля, следующая остановка будет на уровне 57 рублей. Вероятный диапазон движения пары доллар/рубль на сегодняшний день составляет 56,05-57,00, а пары евро/рубль - 68,70-69,55", - оценил он.

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

Основные фондовые индексы США по итогам прошлых торгов снизились на 1,2-1,3% на фоне выступления нового главы ФРС США Джерома Пауэлла в американском конгрессе.

Азиатские биржи с утра теряли 0,2-1,4%, японский Nikkei 225 снижался на 1,4%, китайский Shanghai SE Composite Index - на 0,8%.

Фьючерсы на фондовые индексы США с утра снижались на 0,1%. Стоимость нефти на утренних торгах колебалась в районе 66,2 доллара за баррель по марке Brent.

Курс евро колебался на уровне 1,2227 доллара против 1,2228 доллара на закрытие предыдущих торгов.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Рынок акций РФ снизился во вторник по основным индексам на фоне фиксации прибыли игроками после сильного роста в понедельник. Индекс Мосбиржи к закрытию снизился на 0,48%, до 2341,89 пункта, индекс РТС - на 1,04%, до 1310,84 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов вторника вырос на 0,57 рубля - до 56,28 рубля, евро - на 0,28 рубля, до 68,85 рубля.