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Рубль: ослабление валют развивающихся стран


Рынки / Валюта
Максим Коровин
Максим Коровин
старший стратег ВТБ Капитал
 
В своем вчерашнем выступлении в Палате представителей Конгресса США, основой для которого послужил опубликованный в пятницу доклад ФРС по монетарной политике, новый глава Федрезерва Джером Пауэлл дал позитивную оценку состояния американской экономики.

Он также подтвердил точку зрения ФРС относительно того, что цены на некоторые финансовые активы достигли слишком высоких уровней, а долговая нагрузка на нефинансовый сектор растет. Между тем участники рынка уже заложили три повышения ставки по федеральным фондам в этом году по 25 бп каждое, в то время как выходящая экономическая статистика дает все больше оснований ожидать и четвертого повышения ставки. В частности, опубликованный вчера индекс уверенности потребителей находится на рекордно высоком уровне за период с 2000 г., а за все время расчета индекса его нынешнее значение – второе по величине.

На комментариях Пауэлла доходность 10-летних казначейских обязательств США повысилась до 2.90% (+4 бп), а индекс доллара вырос на 0.6%. Валюты развивающихся стран отреагировали на это снижением в среднем на 0.7–0.9%, а худший результат показал южноафриканский ранд, ослабший на 1.6%. Возможно, последнее объясняется еще и тем, что некоторые инвесторы фиксируют прибыль в ранде после его двухнедельной опережающей динамики на новостях о смене власти в стране.

Рубль на открытии вчерашних торгов укрепился к доллару до 55.55 в условиях локального спроса. Активность на рынке оставалась довольно низкой до середины дня, пока в игру не вступили иностранные инвесторы. Не в силах сопротивляться давлению со стороны глобального укрепления доллара, а также в условиях сокращения продаж иностранной валюты экспортерами уже вечером рубль откатился до 56.0, закрывшись на отметке 56.29 (−0.9%). Общий оборот в паре доллар/рубль на ММВБ остался выше среднего: 5.3 млрд долл. Тем временем цена нефти Brent вчера снизилась до 66.54 долл./барр. (−1.4%) под давлением ралли в долларе и в ожидании данных о коммерческих запасах нефти в США за очередную неделю.

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