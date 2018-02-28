Рубль: ослабление валют развивающихся стран

Он также подтвердил точку зрения ФРС относительно того, что цены на некоторые финансовые активы достигли слишком высоких уровней, а долговая нагрузка на нефинансовый сектор растет. Между тем участники рынка уже заложили три повышения ставки по федеральным фондам в этом году по 25 бп каждое, в то время как выходящая экономическая статистика дает все больше оснований ожидать и четвертого повышения ставки. В частности, опубликованный вчера индекс уверенности потребителей находится на рекордно высоком уровне за период с 2000 г., а за все время расчета индекса его нынешнее значение – второе по величине.

На комментариях Пауэлла доходность 10-летних казначейских обязательств США повысилась до 2.90% (+4 бп), а индекс доллара вырос на 0.6%. Валюты развивающихся стран отреагировали на это снижением в среднем на 0.7–0.9%, а худший результат показал южноафриканский ранд, ослабший на 1.6%. Возможно, последнее объясняется еще и тем, что некоторые инвесторы фиксируют прибыль в ранде после его двухнедельной опережающей динамики на новостях о смене власти в стране.

Рубль на открытии вчерашних торгов укрепился к доллару до 55.55 в условиях локального спроса. Активность на рынке оставалась довольно низкой до середины дня, пока в игру не вступили иностранные инвесторы. Не в силах сопротивляться давлению со стороны глобального укрепления доллара, а также в условиях сокращения продаж иностранной валюты экспортерами уже вечером рубль откатился до 56.0, закрывшись на отметке 56.29 (−0.9%). Общий оборот в паре доллар/рубль на ММВБ остался выше среднего: 5.3 млрд долл. Тем временем цена нефти Brent вчера снизилась до 66.54 долл./барр. (−1.4%) под давлением ралли в долларе и в ожидании данных о коммерческих запасах нефти в США за очередную неделю.