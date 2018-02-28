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Мнения аналитиков

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По большей части Пауэлл остался верен монетарному курсу Йеллен


Рынки
Силуэты
Аналитики ФГ БКС
 
Дебютное выступление Джерома Пауэлла на мировой финансовой арене в качестве нового главы ФРС не смогло ни успокоить, ни расстроить инвесторов.

По большей части он остался верен осторожно-мягкому монетарному курсу Джанет Йеллен, однако рынки сконцентрировались на фразе об улучшении экономических перспектив, что указывает на возможность более агрессивной позиции регулятора в будущем. На этом фоне доллар укрепился, а спрос на рисковые активы, включая нефть, снизился. Слабый индекс PMI Китая также может оказать давление на настроения инвесторов.

Evraz: прогноз 2П17 по МСФО – лучшая EBITDA с 1П11, DY выше 7%, дивидендная политика. Мы ожидаем сильных финансовых результатов Evraz за 2П17, учитывая позитивную рыночную конъюнктуру. В частности, EBITDA, по нашим оценкам, будет самой высокой с 1П11.

ТМК: прогноз 4К17 по МСФО – сюрпризов не ждем, в фокусе IPO американского дивизиона. Результаты не вызовут большого интереса и вряд ли преподнесут какие-либо сюрпризы. В центре внимания окажется отложенное IPO американского дивизиона.

Mail.ru Group: прогноз 4К17 по МСФО – сильные результаты, в фокусе новые бизнесы. Мы ожидаем сильных результатов за 4К17. Однако в центре внимания инвесторов окажется прогноз компании по выручке на 2018 г., рост которой должен замедлиться, поскольку освобождение от уплаты НДС в сегменте игр и IVAS уже отражены в базе.

Аэрофлот: арогноз 2017 г. по МСФО – слабые результаты, но падение замедляется. Мы считаем, что компания продемонстрирует снижение показателей по сравнению с прошлым годом как в абсолютном выражении, так и в части рентабельности, при этом результаты за 4К17 станут важным индикатором стабилизации динамики или сохранения давления на показатели.

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