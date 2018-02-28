Задача реализовать ОФЗ по рыночным ценам сегодня для Минфина существенно усложняется

На сегодняшних аукционах Минфин предложит инвесторам сразу 2 новых выпуска ОФЗ-ПД: 6-летний 26223 с купоном 6,5% годовых и 16-летний 26225 с купоном 7,25% годовых. Суммарный объем размещений составит 50 млрд руб. (по 25 млрд руб. на каждый выпуск). Спрос на первичные предложения ОФЗ уже пятую неделю подряд сохраняется на высоком уровне более 100 млрд руб., благодаря чему Минфин продолжает реализовывать их без премий в доходности к рынку. Средневзвешенная цена на 10-летний выпуск 26212 объемом 25,9 млрд руб. по итогам аукционов на прошлой неделе составила 100,71 (YTM 7,07%) при переспросе в 2 раза, на 4-летний выпуск 25083 в объеме 20 млрд руб. – 101,51 (YTM 6,64%) при переспросе в 3,4 раза.

На этот раз задача реализовать бумаги по рыночным ценам для Минфина существенно усложняется. Во-первых, несмотря на небольшую коррекцию по итогам вчерашнего дня, за последнюю неделю кривая доходности ОФЗ сдвинулась вниз на очередные 7-9 б.п., а доходности большинства бумаг продолжили обновлять многолетние минимумы. Это объясняется решением S&P поднять суверенный рейтинг РФ до инвестиционного уровня «BBB-» (прогноз Стабильный) от 23 февраля, ростом «аппетита к риску» у глобальных инвесторов и подъемом нефтяных котировок на 3% до 67 долл. за барр. по Brent. Суммарно за последние 3 месяца доходности среднесрочных ОФЗ опустились уже на 80-90 б.п., долгосрочных – на 55-75 б.п. без существенных откатов, что может заставить часть участников рынка воздержаться от покупок.

Во-вторых, помимо того, что объем предложения Минфина 50 млрд руб. является рекордным для аукционов последних лет, уже на следующий день, 1 марта, дополнительный аукцион ОФЗ-ПД проведет банк Уралсиб. Реализовываться будет выпуск серии 26207 с погашением в 2027 г. на сумму до 45 млрд руб. по минимальной цене 108,7% от номинала, что соответствует рыночному уровню.

В-третьих, само по себе размещение дебютных выпусков предполагает премию в доходности около 5 б.п. за их низкую первоначальную ликвидность и большой навес предложения.

С учетом этих факторов, мы прогнозируем, что премии в доходности к рыночной кривой ОФЗ по ценам отсечения могут достичь 7-8 б.п. и ориентируемся на средневзвешенные цены в районе 99,0 (YTM 6,82%) для 6-летнего выпуска 26223 и 99,9 (YTM 7,39%) для 16-летнего 26225. При этом хороший спрос на последних аукционах позволяет предположить, что обе бумаги все же будут реализованы в полном объеме. Со своей стороны мы рекомендуем инвесторам остаться сегодня в стороне в ожидании более привлекательных ценовых уровней.