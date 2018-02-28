При этом, на аукционе по продаже облигаций интерес вырос до 36 млрд руб. (против 13 млрд руб. неделей ранее), видимо, в ущерб недельным депозитам. Как мы и ожидали, регулятор принял во внимание накопившийся в последние недели стресс и сократил лимит до 2.44 трлн руб., но не сумел пополнить его в полном объеме – предложение рублевой ликвидности едва превысило 2.0 трлн руб. Подобные обстоятельства сигнализируют о сохранении неоднородных условий с краткосрочным фондированием, хотя многое будет зависеть от притока бюджетных средств по прошествии налогового периода.

Тем временем, сегмент валютной ликвидности вновь вернулся в состояние дискомфорта: стоимость долларов на дневном горизонте выросла до 3.0-3.5%, где остается и сегодня в начале открытия сессии. Примечательно, что график погашения внешнего долга выглядит заметно облегченным для начала марта, поэтому в моменте возможное влияние оказывают внутренние стратегические потребности в валюте.