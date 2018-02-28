Прогноз результатов "Аэрофлота" по МСФО: IV квартал может быть убыточным

Компания «Аэрофлот» ранее отчиталась о прибыли в 4 квартале 2017 года по РСБУ, который традиционно являлся убыточным для нее. Однако прибыль была получена в основном благодаря неоперационной деятельности (за счет снижения прочих расходов на 49%).

Отчетность по МСФО консолидированная и включает в себя некоторые менее прибыльные авиакомпании, чем флагманский «Аэрофлот», поэтому мы ожидаем, что 4 квартал будет убыточным, несмотря на позитивную отчетность по РСБУ, и прибыль за 12М 2017 составит 24,9 млн рублей. Мы ожидаем умеренно негативную реакцию рынка.

После публикации отчетности совет директоров определит коэффициент дивидендных выплат (25% чистой прибыли согласно дивидендной политике компании, но по итогам 2016 года было выплачено 50%). При выплате 50% дивидендная доходность может составить 7,8% при цене закрытия во вторник 139,1 руб., что окажется умеренно позитивным для акций.

Наша текущая оценка справедливой стоимости одной акции Аэрофлота составляет 132,50 руб,, что соответствует рекомендации "Держать".