FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Прогноз результатов "Аэрофлота" по МСФО: IV квартал может быть убыточным


Рынки
Силуэт
Иван Малина
аналитик компании "Велес-Капитал"
 
Группа «Аэрофлот» опубликует отчетность по МСФО за 12 месяцев 2017 года в четверг, 1 марта, и проведет конференц-звонок в 16.00.

Компания «Аэрофлот» ранее отчиталась о прибыли в 4 квартале 2017 года по РСБУ, который традиционно являлся убыточным для нее. Однако прибыль была получена в основном благодаря неоперационной деятельности (за счет снижения прочих расходов на 49%). 

Отчетность по МСФО консолидированная и включает в себя некоторые менее прибыльные авиакомпании, чем флагманский «Аэрофлот», поэтому мы ожидаем, что 4 квартал будет убыточным, несмотря на позитивную отчетность по РСБУ, и прибыль за 12М 2017 составит 24,9 млн рублей. Мы ожидаем умеренно негативную реакцию рынка. 

После публикации отчетности совет директоров определит коэффициент дивидендных выплат (25% чистой прибыли согласно дивидендной политике компании, но по итогам 2016 года было выплачено 50%). При выплате 50% дивидендная доходность может составить 7,8% при цене закрытия во вторник 139,1 руб., что окажется умеренно позитивным для акций.

Наша текущая оценка справедливой стоимости одной акции Аэрофлота составляет 132,50 руб,, что соответствует рекомендации "Держать".

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах , могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ". Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ