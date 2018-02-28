Не стоит ждать сильной коррекции в бумагах Сбербанка

Однако более 1% теряют акции банков, и к ним на фоне новостей вокруг спора акционеров присоединились бумаги ГМК Норникель.

Сбербанк сегодня представил отчетность за 2017 год. Банк заработал 748 млрд руб. прибыли, а рентабельность активов оказалась на уровне 2,9 п.п. Вместе с тем ожидания были в целом уже отыграны, поэтому публикация результатов Сбера не приостановила падение, а усилила коррекцию, несмотря на то, что результаты оказались лучше ожиданий. Впрочем, сильной коррекции в бумагах Сбербанка ожидать не стоит, поскольку по прогнозам его прибыль к 2020 году превысит 1 трлн руб., драйвером станет повышение объемов кредитования, в том числе ипотека.

На внешних площадках динамика пока также слабая. Американский рынок сегодня может продолжить корректироваться. Влияние на ход торгов окажут макроэкономические данные, в частности статистика по обращениям за ипотекой, индексу деловой активности и запасам нефти. Нефть пока торгуется в районе $66,50 за баррель, и вряд ли пойдет вниз, поскольку холода в Европе пока не отступают.

Прогноз по паре USD/RUB: 56,00–57,00. Индекс Мосбиржи ожидаю в диапазоне 2330–2350. Хуже рынка, вероятнее всего, будут акции банковского сектора и металлургии.