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Прогноз результатов "Ростелекома" за IV кв по МСФО: прибыль вырастет на 15%


Рынки
Силуэты
Аналитики Sberbank Investment Research
 
Во вторник, 6 марта, Ростелеком опубликует результаты за 4К17 по МСФО. Через две недели после этого, 21 марта, компания проведет в Москве "день инвестора", в рамках которого будет представлена обновленная стратегия и, вероятно, дивидендная политика.

Мы полагаем, что компания снова добилась хороших темпов роста выручки в 3,0% по сравнению с 4К16, а сама выручка составила 82,8 млрд. руб. Главными факторами такого роста должны были стать выручка по госконтрактам, таким как подключение к интернету больниц и проект "Умный город", а также рост в сегменте В2С на фоне увеличения выручки от широкополосного доступа (ШПД) в интернет и платного ТВ. Мы ожидаем роста скорректированной EBITDA на 6,8% до 26,0 млрд. руб. при рентабельности в 31,4%; при этом на 50% рост будет обеспечен за счет увеличения госфинансирования по проекту ликвидации цифрового неравенства, тогда как за вычетом этого фактора рост скорректированной EBITDA должен быть таким же, как рост выручки. Мы прогнозируем чистую прибыль в 4,1 млрд. руб., на 15% выше уровня 4К16, благодаря увеличению EBITDA. 

Соответственно, мы ожидаем, что за весь год Ростелеком добился роста выручки на 2,2% и роста скорректированной EBITDA на 0,4%, т. е. в целом на уровне прогнозов компании.

Компания должна объявить свои прогнозы на 2018 год либо одновременно с публикацией результатов за 4К17, либо в рамках "дня инвестора". Мы считаем, что ее прогнозы могут оказаться выше наших, т. к. при оценке результатов компания, вероятно, будет учитывать два крупных госконтракта в 2018 году: услуги проводной телефонии и ШПД для федеральных органов власти и дальнейшее подключение больниц к интернету. Тем не менее мы полагаем, что важно также будет понять, намерена ли компания делиться своими дополнительными доходами с инвесторами в виде дивидендов - мы ожидаем прояснения этого вопроса в ходе "дня инвестора", говорится в обзоре стратегов Sberbank Investment Research.


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