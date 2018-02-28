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Цены на нефть сохраняют относительную устойчивость и формируют дополнительный буфер для рубля.


Рынки / Валюта
Татьяна Евдокимова
Татьяна Евдокимова
аналитик Nordea Bank
 
Доллар США продолжает укрепление.

Выступление накануне нового главы ФРС Дж. Пауэлла и его комментарии к докладу о ДКП и состоянии экономики США были восприняты рынком как сигнал, указывающий на то, что американский регулятор будет действовать более агрессивно в части повышения ставки. И хотя Пауэлл ушел от прямой оценки в отношении сроков и темпов ужесточения ДКП, рыночные ожидания в отношении четырех повышений ставки возросли. С большей вероятностью рынки смогут окончательно убедиться в верности трактовок лишь по итогам заседания ФРС, которое пройдет 21 марта. Пока же доллар может сбавить обороты, и приостановить укрепление в районе отметок 1.215-1.22 в паре с EUR.

Сегодня в фокусе данные по инфляции в ЕС. В случае замедления роста цен еврозоне европейская валюта испытает на себе дополнительное давление.

Ощутимое укрепление доллара на глобальных площадках, последовавшее после выступления главы ФРС, закономерно привело к давлению на рисковые активы и валюты. Рубль наряду с прочими валютами блока emerging markets достаточно активно сдавал позиции, потеряв накануне в паре с «американцем» около 1%. Положение национальной валюты также несколько ухудшает сокращение внутренних факторов поддержки. Налоговый период фактически позади, сегодня уплачивается последний налог в текущем месяце, после чего спрос на рублевую ликвидность будет снижаться.

И хотя Минфин сегодня предложит рынку ОФЗ на 50 млрд. руб., что несколько сгладит негативный внешний фон и поддержит рубль, общий настрой на площадках будет оставаться не в пользу рисковых активов и валют. При этом необходимо отметить, что цены на нефть пока сохраняют относительную устойчивость и формируют дополнительный «буфер» для рубля. Краткосрочными ориентирами по паре USDRUB выступят отметки 56-56.8.

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