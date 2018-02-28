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Позитивная макростатистика повысит S&P500 до уровня 2766 пунктов


Рынки
Вадим Меркулов
Вадим Меркулов
старший аналитик ИК "Фридом Финанс"
 
Американские индексы завершили основную сессию на минимумах, растеряв все преимущество, полученное накануне.

Основные индикаторы опустились на 1,2–1,3%. Больше других от распродажи пострадали акции представителей потребсектора. Рынок негативно воспринял комментарии нового главы ФРС Джерома Пауэлла о желании продолжить процесс повышения процентных ставок. 

Опубликовано выступление председателя Федрезерва перед Конгрессом, в котором Джером Пауэлл заявил о неизменности стратегии регулятора, а также о том, что по-прежнему ожидает повышения зарплат, падения безработицы и, как следствие, роста экономики. При этом инфляция за последние 12 месяцев стабилизируется около отметки 2%. 

Это говорит о том, что ключевую ставку поднимут трижды до конца года, а не четыре или даже пять раз, как предполагали многие инвесторы в начале месяца. Мы также ожидаем, что ставки в текущем году будут повышены три раза, и в первый раз это случится 21 марта, когда ставку поднимут на 25 базисных пунктов.

Рынки не вдохновило выступление Джерома Пауэлла, хотя новый глава ФРС оценил состояние экономики США как благополучное. На фоне падения на фондовых площадках индекс волатильности VIX поднялся до 18,59 пункта, что говорит об опасениях инвесторов, но не предвещает очередного обвала. 

Сегодня будет опубликована пересмотренная оценка динамики ВВП за 4-й квартал 2017 года. Полагаем, что показатель повысится на 2,8%, превзойдя рыночный консенсус на 0,2%. Это станет хорошим драйвером роста для фондовых индексов. В 18:30 мск Минэнерго опубликует статистику по запасам нефти и нефтепродуктов за прошлую неделю. Ожидаем сокращения запасов в пределах 1 млн баррелей, Brent на этом фоне подрастет на 1%, до $67. Под влиянием позитивной макроэкономической статистики S&P500 поднимется на 0,8%, до 2766,23 пункта.

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