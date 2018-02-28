ВТБ: разовые факторы подняли прибыль

Согласно опубликованной отчетности по МСФО группа ВТБ (BB+/Ba2/-) в 4 кв. 2017 г. показала чистую прибыль в размере 44,8 млрд руб., заметно улучшив показатель 3 кв. (17,4 млрд руб.), что в основном стало следствием резкого увеличением непроцентного дохода (+43 млрд руб. кв./кв.) за счет различного рода переоценок (производных финансовых инструментов, +7 млрд руб.) и реклассификаций (долговых ценных бумаг из инвестиционного портфеля, удерживаемого до погашения, в торговый портфель).

Кроме того, прибыль на ~21 млрд руб. была получена вследствие частичной продажи ОФЗ (с купоном = RUONIA + спред), которые были получены банком по схеме докапитализации (в обмен на привилегированные акции, выпущенные в 2015 г. в объеме 307 млрд руб. в пользу АСВ). Эти бумаги котируются на 10-15% выше цены номинала (по которой они передавались банкам в рамках докапитализации).

В процентном и комиссионном доходе заметных изменений кв./кв. не было (чистая процентная маржа - 4,1%). Отметим, что по итогам 2017 г. непроцентный доход (который не включает чистую комиссионную прибыль) образовал почти половину всей чистой прибыли (для сравнения - у Сбербанка этот показатель составил всего ~8% за 2017 г.), однако для банка он является весьма волатильной составляющей прибыли (в частности, в 2016 г. вместо дохода был получен убыток 47 млрд руб.). В результате возврат на капитал (ROE) достиг 8,3% (против 3,6% в 2016 г.). Для сравнения - у Сбербанка ROE составил 24,2% по итогам 2017 г.

В 4 кв. основной рост кредитования сохранился в потребительском сегменте (+5%), который за год вырос на 21%, (весь розничный сегмент + 14%, при этом корпоративный сегмент за год не изменился). Кстати говоря, в своей стратегии развития банк ставит именно на розничный сегмент (который подразумевает и большие риски, учитывая негативную динамику реальных доходов населения).

Отток средств с депозитов компенсирован расчетными счетами

В 4 кв. произошел отток со счетов государственных органов власти (-300 млрд руб.), а также с депозитов физлиц (-150 млрд руб.), который был компенсирован притоком средств на расчетные счета физлиц и юрлиц (+374 млрд руб.). На конец 2017 г. долг перед Казначейством РФ составлял 680 млрд руб. (напомним, что с декабря произошло существенное снижение стоимости этой ликвидности). На рублевом рынке МБК банк остается нетто-заемщиком (привлекая на нем ~300 млрд руб.).

Улучшения качества кредитного портфеля в 4 кв. не произошло

Показатель NPL 90+ сократился на 56 млрд руб. до 558 млрд руб. (5,8% портфеля без ОФЗ), при этом списано было 67,2 млрд руб., то есть продолжают появляться плохие кредиты. По данным отчетности, на конец 2017 г. размер обесцененных кредитов (сомнительных и убыточных) вместе с просроченными, но необесцененными кредитами, составлял 815 млрд руб., резервы под обесценение кредитов сформированы в объеме 601 млрд руб.

Показатель Н1.0 на 77,5 б.п. выше нового регуляторного требования с учетом надбавок

В соответствии с Базель 1 по МСФО достаточность капитала 1-го уровня подросла на 20 б.п. до 13,1% за счет полученной прибыли. По РСБУ показатель Н1.0 составил 11,3% (при новом минимуме 10,525% с учетом надбавок поддержания достаточности капитала и за системную значимость, действующих с 1 января 2018 г.), то есть банк имеет запас капитала в размере 73 млрд руб.

Потенциально снижение норматива ниже 10,525% может повлечь ограничение на распределение прибыли (возможно, могут не выплачиваться купоны по бессрочным субордам). По оценкам менеджмента, применение принципов IFRS 9 (с 1 января 2018 г.) приведет к снижению размера базового капитала не более чем на 95 млрд руб.

Также стоит отметить предстоящую покупку 29,1% акций Магнита за 138 млрд руб. (событие после отчетной даты). Пока менеджмент отказался давать оценки влияния на достаточность капитала в результате покупки Магнита до завершения сделки. Отметим, что регулирование ЦБ РФ в отношении позиций в акциях нефинансовых эмитентов (в размере до 15% от собственных средств по каждому эмитенту и до 60% в совокупности) весьма либерально: согласно Инструкции №180-И, некраткосрочные инвестиции в акции имеют RW всего 150%. Таким образом, по нашим оценкам, покупка акций Магнита увеличит RWA у Группы ВТБ лишь на 2,2% и снизит показатель Н1.0 всего на 30 б.п. (при прочих равных, однако группа может продать свои доли в некоторых компаниях для высвобождения RWA и снижения нагрузки на капитал).

С ноября прошлого года бессрочный VTB Perp (@9,5%) подешевел на 3 п.п. до 111,6% от номинала, сейчас доходность - 8,5% (которая, на наш взгляд, является низкой, учитывая риск невыплаты купона). В текущих условиях повышения долларовых ставок мы воздерживаемся от рекомендаций покупки долларовых евробондов.