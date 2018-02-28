Однако в целом серебро находится в долгосрочной растущей фазе. На данный момент риски роста преобладают; пробитие уровня в 17 приведет к росту в направлении 17.50-17.70.

Исходя из анализа серебра следует, что в данный момент цена закрепилась выше скользящей средней линии, но развить восходящее движение пока не получается. Старший канал направлен вверх, что свидетельствует о восходящем направлении глобального тренда. Младший канал направлен вниз, что означает нисходящую тенденцию в краткосрочном плане.

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Проведя анализ серебра, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой целью 16,797. Второй таргет – 16,992. Шорты на данный момент не актуальны. Сейчас мы видим значительный интерес к серебру со стороны инвесторов. Основным катализатором стал спрос на актив со стороны китайских инвесторов. Недооцененность серебра в сравнении с золотом сыграла на руку дальновидным покупателям: из-за сомнений в финансовой устойчивости Великобритании и ЕС на фоне истории с Brexit спрос на серебро резко вырос. Азиатские покупатели составили основную часть инвесторов в серебро.

В этом году потенциал роста стоимости серебра достаточно серьезен. Исторические пропорции таковы, что стандартно взлет цен на золото влечёт за собой и повышение котировок на фьючерс серебра, а в данном случае имеется серьезное отставание в динамике последнего, вероятность дальнейшего удорожания серебра сохраняется высокой. Ближайшей важной целью «быков» может выступать рубеж в $18/унция.