Намеки Пауэлла не нравятся участникам рынка

Однако сразу следует отметить, что ожидания того, что Пауэлл сможет успокоить участников рынка и вдохновить их на новые покупки явно не оправдались. Напротив, новый глава ФРС достаточно ясно дал понять, что процентную ставку Комитет по открытым рынкам будет повышать в ускоренном режиме. Естественно, это очень не понравилось участникам рынка. Фактически сразу же с самого начала выступления Пауэлла индексы начали снижаться - сначала немного с надеждой все же восстановиться, но чем дальше тем более становилось понятно, что риторика Пауэлла явно ястребиная и ждать поддержки от него не стоит. Как итог, основная торговая сессия завершилась на минимумах дня да еще и с ускорением падения в самом конце торгов. Вот такая незадача! Причем снижение было на редкость дружным и достаточно однородным. То есть особо выделять по итогам вчерашних торгов и некого - все сектора дружно потеряли от 1,9% (компании сферы услуг) до 1,1% (медицина и здравоохранение).

Так что если и выделять, то разве только те акции компаний, которые вчера не упали. Их немного. Так, из 30 акций, входящих в индекс DJIA-30 в зеленой зоне вчера завершили торги лишь 2 - акции Intel (INTC, +1,63%) и Boeing (BA, +0,32%). Но справедливости ради здесь надо отметить, что и та, и другая компания чувствуют сейчас себя просто блестяще. Как впрочем и еще одна находящаяся постоянно на виду компания из технологического сектора - Micron Technology (MU, +1,25%). Спрос на эти акции после выхода вверх из треугольника на отметке $45 за акцию не снижается уже несколько дней и можно ожидать, что путь этих акций сейчас лежит к уровням серьезного сопротивления, находящегося в районе $50, где должна все же состояться по крайней мере чисто техническая остановка.

Продолжают также радовать инвесторов акции сети быстрого питания Chipotle Mexican Grill (CMG, +2,33%), которые после небольшой остановки и коррекции, последовавшей за стремительным 25-ти процентным ростом, вчера продолжили свой путь наверх. О силе спроса на эти акции может свидетельствовать сейчас тот факт, что этот рост наблюдался даже на фоне снижения всего остального рынка.

Ожидания рынка 28 февраля

И как теперь с этим жить? Вчерашнее выступление, конечно, испугало участников рынка, НО… как мы все прекрасно знаем, трейдерская память коротка, и то, что вчера казалось КОШМАР - КОШМАРОМ, сегодня видится маленьким недоразумением. Все же бычий настрой на рынке продолжает оставаться достаточно сильным, чтобы вот так сразу просто на словах одного отдельного человека (пусть и Председателя ФРС!) взять и развернуться вниз. Да и стратегию «Buy the dips» никто не отменял. Так что можно предположить, что сегодня найдется достаточно инвесторов и спекулянтов, которые, как голодные пираньи, набросятся на резко подешевевшие акции.

Кроме того, усилия быков - спекулянтов могут поддержать и выходящие макроэкономические данные, которые будут чуть хуже, чем за предыдущие периоды. А это должно всех обрадовать - ведь чем хуже, тем лучше! И поэтому, например, снижение темпов роста ВВП с 2,6% до 2,5% - это вполне хороший повод возрадоваться и прикупить себе еще чего-нибудь полезно-бесполезного.

Но правда есть сегодня и фактор, который может негативно отразиться на общей обстановке. Это, конечно же, НЕФТЬ. После кратковременного снижения запасов, которое мы увидели на прошлой неделе, сейчас аналитики вновь ожидают рост запасов черного золота на 2 млн. баррелей. И в предчувствии этого неприятного события нефтяные котировки снижают уже 2-й день подряд, и что именно произойдет в 18-30 мск, когда выйдут официальные данные по запасам сырой нефти, сейчас не знает никто.

И все же не все так безнадежно, и у нас есть все шансы увидеть сегодня рост. Ну, неужели участники рынка не закладывали в текущие цены вероятность повышения ставки 4 раза в этом году, а не 3? Как сказал бы Станиславский - не верю! Поэтому, вполне возможно, вчерашнее снижение можно списать на совершенно субъективную спонтанную реакцию участников рынка на выступление Пауэлла.

Сегодня все всё хорошенько переварят и поймут, что ничего страшного не случилось. Жизнь продолжается. Более того, продолжается ХОРОШАЯ ЖИЗНЬ. И поэтому ищем хорошие подешевевшие акции и продолжаем покупать. И тогда мы с большой вероятностью увидим рост индексов как минимум на 0,5%.