Акции “Газпрома” могут перейти к среднесрочному снижению

Индекс Мосбиржи к 14.50 мск снизился на 1,43% до 2308,5 пункта, а индекс РТС упал на 1,52% до 1290,9 пункта, ускорив темпы падения по ходу дня. Рубль к середине дня был стабилен против доллара и евро после резкого ослабления накануне.

В лидерах роста пребывали бумаги “М. Видео” (+1,26%) и котировки “Камаза” (+1,26%). В лидерах падения были акции ГМК “Норильский никель” (-2,84%) и котировки “Газпрома” (-2,18%). Акции “Газпрома” в среднесрочной перспективе выглядят неуверенно. Бумаги в феврале не смогли подняться до максимумов января и остановили повышение у отметки 150 руб. Вблизи средней полосы Боллинджера дневного графика (141,5 руб) можно попробовать открыть краткосрочные “длинные” позиции в расчете на отскок котировок от данной поддержки. Однако закрепление ниже будет указывать на перспективу формирования среднесрочного нисходящего тренда.

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