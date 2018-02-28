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Мнения аналитиков

Все мнения

Однажды Comcast, Fox да Disney купить Sky собрались…


Рынки
Вадим Меркулов
Вадим Меркулов
старший аналитик ИК "Фридом Финанс"
 
Американская медиакомпания Comcast хочет купить британского телеоператора Sky. Такой шаг осложняет для Disney сделку по покупке активов Fox, о которой стороны уже договорились, так как Fox владеет 39% акций Sky. Если Comcast получит 100%, Fox придется отменять сделку с Disney. Fox предлагала выкупить остальные 61% Sky по цене £10,75 за акцию, а Comcast перебивает цену, предлагая заплатить за одну бумагу £12,50.

При этом у Comcast больше шансов на получение одобрения регуляторов, так как основной акционер Fox Руперт Мердок уже владеет крупными медиакомпаниями в Великобритании. Можно ожидать усиления борьбы за Sky, чьи акции уже выросли на 21% после объявления Comcast о покупке: в сделку может включиться и Disney. Конкуренция за актив повышает цену, и компании могут заплатить больше справедливой цены.

Считаю, что главной целью покупки является стейк в стриминговом сервисе Hulu, который даст доступ к рынку онлайн-стриминга, которого последние пару лет не хватало Comcast. Более того, у Sky более 21 млн подписчиков платных телевизионных сервисов, поэтому в случае успеха Comcast усилит конкуренцию с Netflix на международном рынке. Это элегантная идея от Comcast для решения проблемы конкуренции со стороны стриминговых сервисов, которая включает в себя международную экспансию и развитие в онлайн-сегменте.

Однако нашим инвесторам я советую воздержаться от покупок Comcast, поскольку сейчас, возможно, начнется торг за покупку Sky, вследствие чего американская компания может переплатить за данный актив.

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