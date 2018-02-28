Однажды Comcast, Fox да Disney купить Sky собрались…

При этом у Comcast больше шансов на получение одобрения регуляторов, так как основной акционер Fox Руперт Мердок уже владеет крупными медиакомпаниями в Великобритании. Можно ожидать усиления борьбы за Sky, чьи акции уже выросли на 21% после объявления Comcast о покупке: в сделку может включиться и Disney. Конкуренция за актив повышает цену, и компании могут заплатить больше справедливой цены.

Считаю, что главной целью покупки является стейк в стриминговом сервисе Hulu, который даст доступ к рынку онлайн-стриминга, которого последние пару лет не хватало Comcast. Более того, у Sky более 21 млн подписчиков платных телевизионных сервисов, поэтому в случае успеха Comcast усилит конкуренцию с Netflix на международном рынке. Это элегантная идея от Comcast для решения проблемы конкуренции со стороны стриминговых сервисов, которая включает в себя международную экспансию и развитие в онлайн-сегменте.

Однако нашим инвесторам я советую воздержаться от покупок Comcast, поскольку сейчас, возможно, начнется торг за покупку Sky, вследствие чего американская компания может переплатить за данный актив.