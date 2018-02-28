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Укрепление доллара США не мешает драгметаллам расти в цене


Рынки
Оксана Лукичева
Оксана Лукичева
аналитик компании "Открытие Брокер"
 
Рынки драгоценных металлов сегодня подрастают, несмотря на укрепление курса доллара США. Стагнация на фондовом рынке и нестабильность на долговых рынках оказывают поддержку рынку золота. Выступление Джерома Пауэлла усилило уверенность участников рынка в росте инфляции, а также в повышении процентных ставок ФРС США на четырех заседаниях в текущем году. Прогноз по состоянию американской экономики улучшился, хотя свежие экономические данные не выглядят лучшим образом.

Пауэлл ожидает, что снижение корпоративного налога приведёт к росту инвестиций, производительности и зарплат. Регулятор не видит риска финансовых диспропорций и рецессии, а монетарную политику оценивает как эффективную. Также ожидается рост экспорта товаров из США, что, скорее всего, будет поддерживаться ослаблением американской валюты.

Глава Бундесбанка вновь призвал ЕЦБ к сокращению мер стимулирования, т.к. ожидает повышения инфляции в еврозоне. Также отмечается снижение влияния валютных колебаний на цены.

Запасы в золотых и серебряных ETF-фондах подросли, запасы в палладиевых ETF-фондах понизились.

Цены на золото и серебро в Шанхае на SGE подросли, стоимость платины снизилась, объёмы торгов выросли, курс юаня к доллару США укрепился.

Чистый импорт золота из Гонконга в Китай в январе 2018 г. вырос на 65,2% к декабрю 2017 г. и составил 51,569 тонн. Рост импорта связан с празднованием китайского нового года.

Цены на золото понизились к уровню 1315$ под влиянием выступления Дж. Пауэлла, однако рынок остаётся устойчивым. Ближайшими уровнями поддержки в золоте являются $1315-1300, уровни сопротивления – $1342-1365.

Цены на серебро в корреляции с рынком золота снижались к уровню $16,27, после чего восстановились к уровню $16,38. Отношение золота к серебру составляет 80,26 пункта. Отношение платины к серебру составляет 59,82 пункта. Ближайшие уровни поддержки в серебре – $16,28-16, уровни сопротивления – $16,59-16,7.

Цены на платину в корреляции с рынком золота снижались к уровню $982, после чего вновь восстановились к уровню $985. Спред между золотом и платиной составляет $335/унция. Спред между платиной и палладием расширился до $52,5/унция. Ближайшие уровни поддержки в платине – $982-956, уровни сопротивления – $986-1001.

Рынок палладия вновь снижался к уровню $1029, после чего цены подросли к уровню $1039. Ближайшие уровни поддержки в палладии – $1029-1015, уровни сопротивления – $1041-1053.

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