Статистика по ВВП США охладила рынки

Однако основные данные по американской экономике текущей недели - оценка доходов и расходов населения в США за январь, а также дефлятора расходов, по нашим оценкам, по-прежнему могут оказать поддержку доллару США.

Определённые риски для рубля мы видим со стороны сырьевых рынков, возможная коррекция на которых традиционно негативно влияет на российскую валюту. Сохраняем свой прогноз, что к концу недели, по мере публикации данных по США, позитив от налогового периода и повышения рейтинга может сойти на нет. В результате ожидаем бокового движения в коридоре 56,10 – 57,30 руб/долл.



