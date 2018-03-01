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Рубль до конца недели останется без поддержки


Рынки / Валюта
Владислав Антонов
Владислав Антонов
аналитик компании "Альпари"
 
В среду, 28 февраля, торги по курсу рубля завершились разнонаправлено.

«Россиянин» подешевел к доллару на 0,10% и дошел до отметки 56,33 руб. за доллар США, но подорожал к евро на 0,13% и достиг значения 68,85 руб. за евро. Если сравнивать волатильность внутреннего валютного рынка с нефтяным и Форекс, то колебания рублёвых пар были незначительными. 

Торговая сессия на Московской бирже открылась повышением по доллару и евро на фоне подешевевшей нефти в ходе азиатских торгов. Потом с её восстановлением рубль отыграл все потери на открытии. Курс доллара снизился с 56,47 руб. до 56,04 руб., курс евро – с 68,98 руб. до 68,50 руб. 

Рубль чувствовал себя хорошо до выхода данных Минэнерго США. Отчет отразил увеличение запасов и добычи нефти в стране. На фоне обвала стоимости нефти на 3,4%, до $64,48 курс доллара восстановился на 30 коп., до 56,34 руб., курс евро – на 26 коп., до 68,76 руб. 

Учитывая, что на мировом валютном рынке доллар США подорожал ко всем основным валютам, к курсу рубля он продемонстрировал скромный рост. Я это связываю с результатами аукциона Минфина РФ. После повышения кредитного рейтинга России ведомство успешно разместило два выпуска ОФЗ на 50 млрд руб. при общем спросе 140,3 млрд рублей.

По итогам дня рубль подешевел к доллару и незначительно укрепился к единой валюте из-за её ослабления на Форекс. Пара евро/доллар упала ниже отметки $1,22

В четверг, 1 марта, баррель нефти смеси Brent стоит $64,67 (+0,06%). Так как по нефти был пройден уровень $65,75, то теперь жду снижения нефтяных котировок до $63,65 за бочку. А поскольку пик налоговых выплат и аукционы Минфина позади, рубль до конца недели остался без поддержки. 

Считаю, что на фоне общего укрепления американской валюты курс пары доллар/рубль вернется в область 56,70-56,80 руб. В паре евро/рубль сохранится боковой тренд в диапазоне 68,50 – 69,00 руб.

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