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Доллар и запасы не оставили шанса нефтяным "быкам"


Рынки
Анна Бодрова
Анна Бодрова
старший аналитик компании "Альпари"
 
Цены на нефть утром в четверг балансируют у минимумов за девять сессий. Баррель Brent торгуется по $64,68 (-0,1%), просев на полторы фигуры накануне вечером, бочка легкой нефти WTI стоит $61,71.

Выраженным негативом для сырьевых покупателей стали данные Минэнерго по запасам сырья и новый виток укрепления доллара США. 

Теперь ближайшая цель продавцов в черном золоте лежит на уровне $64,25. При ее пробое откроется дорога к промежуточной поддержке на $63,80, далее - $63,50. Пока позиции американской валюты выглядят достаточно сильными, и это оставляет мало шансов на заметный отскок цены на нефть. 

Отчет Минэнерго США показал, что за неделю к 23 февраля запасы нефти выросли на 3,019 млн баррелей при самом негативном прогнозе роста на 3 млн баррелей, запасы бензина расширились на 2,483 млн баррелей, а запасы дистиллятов сократились только на 0,96 млн баррелей. Загруженность НПЗ немного снизилась (-0,3%). Выраженным «медвежьим» сигналом стал компонент суточной добычи нефти в США: она выросла до 10,283 млн баррелей против 10,270 млн баррелей неделей прежде. 

А доллар? Доллар продолжает крепнуть после выступления Джерома Пауэлла, главы ФРС, пару дней назад. После того как инвесторы увидели намеки возможность повышения процентной ставки не три, а четыре раза в 2018 году, симпатии к гринбеку увеличились многократно. На таком фоне даже слабый пересмотренный отчет по ВВП США (2,5% вместо 2,6%) остался без особенного внимания. И если недельные данные по запасам покупатели в нефти могут легко пережить, то давление со стороны доллара в данном случае обойти не получиться.

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