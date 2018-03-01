В первые минуты торгов рынок РФ отыграет резкое вечернее ухудшение внешнего фона

Ближайшими поддержками станут уровни 2280, 2270 п. В качестве значимых сопротивлений выступят отметки 2300, 2310 п.

В первые минуты торгов локальный рынок отыграет резкое вечернее ухудшение внешнего фона. Позднее вероятен переход индекса МосБиржи в состояние консолидации вблизи уровня открытия в ожидании новых значимых внешних сигналов.

Во второй половине дня в еврозоне и в США выйдет большое количество значимых статистических показателей, которые в целом могут иметь смешанный характер. Некоторое влияние на локальный рынок может оказать публикация еженедельных данных по изменению количества первичных заявок на пособия по безработице в США (16.30 МСК). Вместе с тем, ключевым внешним ориентиром для участников российских торгов останется динамика изменения стоимости фьючерсов на нефть.

В минувшую среду основные российские фондовые индексы МосБиржи (-1,93%) и РТС (-1,94%) завершили торги с сильным понижением по отношению к уровням предыдущего закрытия. Объективным стимулом для негативного старта локальных торгов послужило существенное вечернее ухудшение внешнего фона. После открытия с заметным разрывом вниз индексы МосБиржи и РТС продолжили медленное, но уверенное сползание к уровням недельной давности.

Стоит отметить, что вчера российские «медведи» несколько опередили внешние события. Уже во второй половине дня фьючерсы на нефть резко подешевели на фоне публикации неблагоприятной статистики по запасам нефти и нефтепродуктов от Минэнерго США. Она указала на существенное недельное увеличение запасов сырой нефти и бензина за океаном. Кроме того, к завершению американских торгов основные фондовые индексы в США стремительно понизились и закрылись с понижением порядка 0,8-1,5%.

В качестве значимой предпосылки для вчерашнего опережающего ухудшения настроений на локальном фондовом рынке стоит признать исчерпание достаточно сильных среднесрочных идей в пользу покупок. Ожидавшееся повышение рейтинга России до инвестиционного уровня агентством S&P уже состоялось. Теперь настала очередь реализации столь же ожидаемого ужесточения внешних санкций в отношении России со стороны США. Будет вполне логично, если они окажутся приурочены к приближающимся президентским выборам, до которых осталось уже менее трех недель.

Под закрытие вечерней торговой сессии мартовские фьючерсы на индекс РТС (RIH8) пришли в состояние незначительной бэквордации величиной в 2,7 п., или 0,2% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка оказались близки к нейтральной оценке среднесрочных перспектив индекса РТС.

На фоне сильной просадки индекса МосБиржи, состоявшейся по итогам торгового дня, наиболее ликвидные акции закрылись преимущественно с понижением в пределах 1-3% по отношению к уровням предыдущего закрытия.

Одним из лидеров однодневного падения среди голубых фишек вновь стали бумаги ГМК Норильский Никель (GMKN RM, -3,39%). В них продолжает присутствовать отрицательная «премия», связанная с развивающимся спором крупнейших акционеров горно-металлургической компании по поводу того, кому из них достанется четырехпроцентный пакет ее акций. Дополнительным поводом для разногласий остаются не совпадающие позиции участников корпоративного конфликта по поводу величины дивидендов «Норникеля» на ближайшие годы.

Бумаги Сбербанк-ао (SBER RM, -2,09%), Сбербанк-ап (SBERP RM, -1,81%) просели вместе с рынком, несмотря на публикацию ожидаемо сильной годовой отчетности эмитента в соответствии с МСФО. Чистая прибыль Группы «Сбербанк» по итогам 2017 года возросла на 38,2%, составив 748,7 млрд руб. Возможно, инвесторов и спекулянтов насторожило более скромное увеличение чистой прибыли кредитной организации по итогам четвертого квартала. Оно составило лишь 21,6%. В целом же стоит признать, что текущее улучшение основных финансовых показателей «Сбербанка» уже нашло соответствующее отражение в полугодовой динамике его акций, которые подорожали примерно в 2 раза с июня 2017 года.

Акции Аэрофлот (AFLT RM, +1,69%) заметно подорожали против падающего рынка на фоне публикации позитивных операционных результатов эмитента за январь текущего года. Согласно свежим данным Группа «Аэрофлот» заметно улучшила подавляющее большинство своих производственных показателей. В частности, ее январский пассажирооборот увеличился на 7,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В то же время месячный грузооборот Группы возрос на 20,6%. Не стоит забывать о том, что на сегодня назначена публикация финансовой отчетности авиаперевозчика. С технической точки зрения акции «Аэрофлота» продолжают консолидацию в средней части своего трехмесячного диапазона. В качестве весомого сигнала в пользу среднесрочных покупок этих бумаг может стать лишь уверенное преодоление ими ближайшего значимого уровня сопротивления, расположенного в районе 150 руб.

Заметно сильнее рынка также закрылись бумаги ИнтерРао (IRAO RM, +0,26%), Транснефть-ап (TRNFP RM, +1,93%), Полюс (PLZL RM, +2,15%), Мегафон (MFON RM, +2,54%), Ростелеком-ао (RTKM RM, +0,75%), Детский Мир (DSKY RM, +2,26%).

Перед началом торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США торгуются вблизи уровня предыдущего закрытия. Контракты на нефть сорта Brent после резкой вечерней просадки потеряли 0,1%. Фьючерсы на золото понизились в стоимости на 0,2%. Японский фондовый индекс Nikkei225 просел на 1,7%. Гонконгский Hang Seng подрос на 0,1%.

С учетом слабого закрытия рынка акций в США и вечерней просадки стоимости фьючерсов на нефть, состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как негативное.