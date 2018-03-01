Основная поддержка в индексе Мосбиржи расположена на уровне 2250 пунктов

По итогам торговой сессии индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 1,11%, промышленный индекс Dow Jones упал на 1,5%.

Доходность 10-летних казначейских облигаций снизилась на три базисных пункта - до 2,87%, но по-прежнему остается вблизи максимальных отметок на фоне опасения игроков по поводу того, что Минфину США и в дальнейшем придется финансировать дефицитный бюджет путем размещения все больших объемов казначейских обязательств, что может привести к продолжению роста их доходности и новому витку снижения на биржевых площадках.

Нефтяные котировки по итогам прошедших торгов снизились на 1,72%, закрывшись на отметке $64,59 на фоне продолжающегося укрепления доллара на мировом валютном рынке и данных от Минэнерго США, которые показали рост запасов нефти на 3 миллиона баррелей, что оказалось хуже ожиданий рынка.

В текущей ситуации локальными поддержками Brent выступают отметки $64,50 и $63,50, сопротивления расположены на $65,50 и $66,80.

Индекс МосБиржи на прошедших торгах закрылся на отметке 2296,8 п., снизившись на 1,93%. На данный момент локальная поддержка в индикаторе расположена на 2280 п. и основная 2250 п., проход которой усилит продажи. Ближайшие сопротивления расположены на отметках 2315 п. и 2335 п.

Локальными поддержками во фьючерсе на индекс РТС в текущей ситуации выступают отметки 128000 п. и 127100 п. Сопротивления расположены на 129100 и 130000 п.

Рубль по итогам прошедшей торговой сессии закрылся на отметке 56,33, потеряв 0,1% по отношению к доллару США на фоне размещения Минфином двух новых выпусков ОФЗ с погашением в мае 2034 года и в феврале 2024 года на общую сумму 50 млрд рублей, при спросе свыше 140 млрд рублей.

На данном этапе сопротивлением в паре по-прежнему выступает отметка 56.50. Локальная поддержка расположена на уровне 56 и основная 55,50.