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Сегодня есть все основания для продолжения снижения котировок российских бумаг


Рынки
Алексей Антонов
Алексей Антонов
аналитик "Алор Брокер"
 
После старта с полупроцентным плюсом американский рынок акций вчера развернулся и завершил торги очередным падением.

Индекс S&P 500 упал на 1%, а Dow Jones снизился почти на 1,5%. Сейчас нисходящий тренд развивается – фьючерсы теряют еще полпроцента ко вчерашнему закрытию.

На 2% упал вчера Индекс Мосбиржи, растеряв половину роста прошлой недели, наблюдавшийся на фоне ожидания повышения рейтинга России. Основным поводом для такой динамики российских бумаг послужила падающая нефть. Сейчас российский рынок акций больше коррелирует с ценами на сырье, хотя совсем недавно он в основном прислушивался к движению американских бумаг и фьючерсов.

Опубликованные в среду данные Минэнерго США были в большей части «медвежьими». Коммерческие запасы нефти в стране за неделю по 23 февраля выросли на 3 миллиона баррелей, в то время как ожидался рост на 2,4 миллиона баррелей. Добыча нефти в США повысилась на 0,13% до 10,283 миллиона баррелей в день. Сейчас нефть также в легком минусе, теряя около 0,1% и торгуется около уровня 64,6 доллара за баррель. Вполне возможно, что сырье опять пойдет штурмовать сопротивление 62 доллара, которое устояло на позапрошлой и в начале прошлой недели.

Негативом для российского рынка является и внутренний новостной фон. Так, «Газпром» подтвердил, что по решению стокгольмского арбитража должен выплатить «Нафтогазу» 2,56 млрд долларов. Вчера на вечерних торгах фьючерсы на акции газового монополиста упали на 1%. Вообще акции «Газпрома» - один из лучших инструментов для шорта, вот только не следует забывать, что в начале длительного коррекционного снижения рынка в целом, как правило, «Газпром» растет какое-то время против рынка.

Fitch сообщило о том, что поместило рейтинг "Русала" на пересмотр со статусом «развивающийся» (с перспективой понижения, повышения или сохранения рейтинга), а рейтинг «Норникеля» - на пересмотр с возможным понижением. Однако шорт по «Норникелю» очень опасен и должен сопровождаться короткими стопами. Лучше все-таки этой бумагой торговать «от лонга».

Наконец, сегодня президент РФ Владимир Путин выступит с посланием к Федеральному собранию. Традиционно после завершения подобных мероприятий российские акции падают.

Возможно, ситуация изменится ближе к открытию американского рынка и тогда нужно быть готовым закрыть шорты.

Сегодня есть все основания для продолжения снижения котировок российских бумаг. Открывшись примерно с процентным минусом, Индекс ММВБ имеет все шансы пойти дальше вниз в район 1270 пунктов.

Рубль хоть и оставался вчера относительно стабильным на негативном внешнем фоне, сегодня своих позиций может не удержать и потерять копеек 30.

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