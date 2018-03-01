Внешний негатив продолжит давить на российский рынок

Утро на российском рынке было ещё достаточно спокойным, но к вечеру снижение уже сложно было назвать рядовым. Испортившийся внешний фон и падающие цены на нефть продавили индекс МосБиржи ниже линии поддержки 2300 пунктов. Бумаги Сбербанка (-2,09%) оказались под волной фиксации прибыли по факту выхода отчётности. В 2017 году прибыль по МСФО выросла на 38,2% до 748,7 млрд рублей, но позитивные ожидания были давно отыграны. «Газпром нефть» (-1,05%) увеличила чистую прибыль по МСФО в 2017 году на 26,5% до 253 млрд рублей. Согласно заявлению заместителю генерального директора по экономике и финансам А. Янкевича, дивиденды за 2017 год могут увеличиться на 30%. Более позитивно торговались акции «Аэрофлота» (+1,69%), который увеличил перевозку пассажиров в январе 2018 на 7,7%. Кроме того, ожидается не столь слабая отчётность по МСФО, которая подтвердит дивидендную доходность бумаги выше доходности ОФЗ. Пока снижение индексов нельзя назвать обвалом, но наши предположения по итогам понедельника уже стали абсолютной реальностью. В очередной раз отслеживание значимых объёмов торгов предупреждает о развороте.

В лидерах роста и падения также отметились «КАМАЗ» (+3,29%), «Мегафон» (+2,54%), «ПИК» (+2,25%), «Полюс» (+2,15%), привилегированные акции «Транснефти» (+1,93%), а также банк «Санкт-Петербург» (-4,12%), привилегированные акции «Татнефти» (-3,98%), «НОВАТЭК» (-3,4%), ГМК «Норникель» (-3,38%), «АЛРОСА» (-2,81%). Бумагам «Газпрома» (-2,28%) пока не помогает то обстоятельство, что Европа импортирует рекордные объёмы газа на фоне крайне низких температур в конце отопительного сезона. Всему виной нефть, которая вечером торговалась уже ниже $66 за баррель Brent. Естественно, нефть негативно отразилась и на основных бумагах нефтяников: «Роснефть» (-2,07%), «ЛУКОЙЛ» (-1,62%), «Сургутнефтегаз» (-1,42%). Металлурги также подходят к периоду восстановления производства в Китае после резкого сокращения в период новогодних праздников: «Северсталь» (-2,27%), ММК (-0,87%), НЛМК (-0,38%).

Рубль провёл среду достаточно спокойно, хотя и периодически слабел. Нефть пыталась давить на отечественную валюту, но поддержка образовалась в виде размещений ОФЗ. Минфин предлагал инвесторам ОФЗ с постоянным купонным доходом выпуска 26225 с погашением 10 мая 2034 года в объёме 25 млрд рублей и выпуска 26223 с погашением 28 февраля 2024 года в объёме 25 млрд рублей. На первом аукционе спрос составил 66,21 млрд рублей при средневзвешенной доходности 7,40%. На втором аукционе спрос достиг 74,129 млрд рублей при средневзвешенной доходности 6,82%. Таким образом, аукционы прошли вполне успешно, а тревожность на рынках сработала в пользу инструментов с гарантированным доходом. Кроме того, Росстат сообщил, что на неделе, завершившейся 26 февраля, инфляция в РФ составила 0,0%, а с начала года показатель вырос на 0,5%. В прошлом году за аналогичный период инфляция уже составляла 0,8%. Соответственно, вероятность снижения ставки ЦБ РФ остаётся достаточно высокой, хотя представители регулятора пока не озвучивают возможные варианты развития событий на ближайшем заседании. Индекс доллара подрастал на 0,25%, но на этом фоне рубль демонстрировал завидную стабильность. К вечеру среды доллар укреплялся на 0,1% до 56,332, а европейская валюта слабела на 0,13% до 68,76.

Февраль завершился потерями для американских индексов. S&P 500 не снижался с марта прошлого года, а за февраль потерял 3,7%. Dow Jones прервал серию роста из десяти месяцев и потерял 4,3%, а NASDAQ завершил семимесячное «ралли» падением на 1,9%. В среду торги начинались достаточно позитивно, но затем продажи усилились. Рост американского ВВП в IV квартале был снижен до 2,5% в пересмотренной оценке. Чикагский PMI оказался на уровне 61,9 п., что является минимальным значением за полгода. И, наконец, незавершённые продажи домов сократились в январе на 4,7%. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США находилась ниже 2,9%, но этого вполне хватило для сохранения тревожности. Одним из худших секторов был строительный. Энергетический также подвергся массированным продажам на фоне снижения котировок нефти, которые отреагировали на сильный рост запасов в США: Exxon Mobil (-2,27%), Chevron Corp. (-1,49%), ConocoPhillips (-2,72%). Бумаги фармацевтической Valeant Pharmaceuticals International потеряли более 11% на фоне слабого отчёта и негативного прогноза. Из значимых событий можно отметить то, что крупные торговые сети принимают в массовом порядке правила, по которым они не будут продавать оружие и боеприпасы лицам моложе 21 лет. По итогам торгов DJIA упал на 1,5% до 25029,20 п., а S&P 500 снизился на 1,11% до 2713,83 п.

Внешний фон перед стартом торгов в России негативный. Нефть торгуется в минусе, большинство азиатских рынков также снижается. Кроме того, спрос на сталь в Китае восстанавливается не столь быстро, хотя новости из этой страны говорят о возможных более строгих мерах по снижению загрязнения среды. В начале торгов можно ждать просадки индекса МосБиржи до поддержки 2280 п. В четверг «Детский Мир», «Аэрофлот», Mail.ru, «ЕЕВРАЗ» отчитаются по МСФО за IV квартал и 2017 год. «Черкизово» закроет реестр на участие в ГОСА. Прекратятся торги бумагами «Дорогобуж».