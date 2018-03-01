Рубль: консолидация

На этом фоне доходность казначейских обязательств США снизилась на пару базисных пунктов, а индекс доллара поднялся на 0,3%. Индекс валют развивающихся стран закрылся без изменений, а ослабление южноафриканского ранда (−0,6%) нивелировалось укреплением турецкой лиры, прибавившей 0,5% на результатах проведенного центробанком аукциона валютных депозитов. На российском валютном рынке ценовая волатильность также была небольшой, при этом отмечался значительный объем заявок как на покупку, так и на продажу (оборот в паре доллар/рубль на ММВБ составил 5,0 млрд долл.). В частности, российские экспортеры вчера завершали продажу валютной выручки в связи с уплатой последнего в текущем периоде налога (на прибыль). Успех аукционов ОФЗ и приток на долговой рынок иностранных портфельных инвестиций оказали рублю дополнительную поддержку. Однако «ложкой дегтя» стала коррекция в нефти: на данных о более значительном, чем ожидалось, увеличении коммерческих запасов нефти в США (+3 млн барр. за неделю) цена Brent опустилась на 1,3%, до 65,78 долл./барр. Курс USDRUB, открывшийся на отметке 56,3, в течение всего дня торговался в симметричном диапазоне 56,15–56,45, а в итоге рубль завершил сессию в небольшом минусе на уровне 56,37 (−0,1%).

Сегодня ожидается публикация очередного индекса PMI обрабатывающей промышленности Великобритании, а также данных об уровне безработицы и индекса ISM обрабатывающих отраслей еврозоны. Однако в условиях повышенной чувствительности рынка к динамике инфляции наиболее пристальное внимание инвесторов, вероятно, будет приковано к индексу-дефлятору личных потребительских расходов в США (PCE), на который ФРС опирается в качестве ключевого индикатора инфляции. Участники рынка закладывают его сохранение на прежнем уровне в 1,5%, а любые признаки повышения индекса наверняка вызовут рост волатильности на рынке.