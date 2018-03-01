Расследование в отношении главы CEFC: негативно

Глава CEFC находится под следствием по подозрению в совершении экономических преступлений. Как сообщает CNBC со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, ранее в этом году учредитель и председатель совета директоров китайской компании CEFC Е Цзяньмин был допрошен. Других подробностей о том, какие органы задействованы в расследовании или о его ходе, не приводится. Представители CEFC от комментариев отказались.

CEFC договорилась о покупке 14.16%-ной доли в Роснефти у Glencore и катарского фонда QIA, сделка должна быть закрыта в 1П18.