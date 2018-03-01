Прогноз результатов Мосбиржи за IV кв: сильный рост комиссий, но прибыль продолжает снижаться

При этом рост комиссий остается высоким – 11% г/г.

Московская биржа представит результаты за 2017 г. и 4К17 по МСФО 2 марта. Чистая прибыль за квартал, по нашим оценкам, составила RUB 4.7 млрд против ожиданий консенсуса на уровне RUB 4.6 млрд.

Снижение процентных доходов нивелировало рост комиссий. Мы прогнозируем рост комиссионных доходов на 5% к/к и 11% г/г благодаря улучшению результатов рынка ценных бумаг и сохранению сильной динамики в большинстве остальных сегментов, в особенности на денежном рынке. Сильная динамика отчасти связана с усилиями биржи по расширению клиентской базы, что оказывает поддержку средним тарифам на услуги.

В то же время продолжающийся рост комиссий был нивелирован сокращением процентных доходов под влиянием снижения средней ставки RUONIA еще на 65 б.п. к/к.

На наш взгляд, укрепление рубля и традиционный взвешенный подход к издержкам позволили бирже удержать рост расходов на уровне 9.2% г/г в 2017 г. против +10% за 9М17 и прогноза менеджмента на уровне 11-13%.