Сегодня доходности ОФЗ могут подняться на 2-3 б.п. из-за ухудшения внешней конъюнктуры

В то же время итоги вчерашних аукционов Минфина продемонстрировали, что инвесторы пока не теряют интерес к рублевым гособлигациям, несмотря на значительное снижение их доходностей за последние месяцы. Повышенный объем предложения 50 млрд руб., распределенный поровну между новыми выпусками 26225 с погашением в мае 2034 г. и 26223 с погашением в феврале 2024 г., был реализован полностью при переспросе в 2,6-3 раза. В случае ОФЗ 26225 премия в доходности по средневзвешенной цене 99,84 (YTM 7,4%) к ближайшему по срочности 15-летнему выпуску 26221 составила 9 б.п., что, на наш взгляд, является нейтральным уровнем с учетом дебютного характера размещения и более высокой дюрации. Средневзвешенная цена на 6-летний выпуск 26225 составила 98,99 (YTM 6,82%), что также предполагает достаточно умеренную премию к кривой доходности ОФЗ в районе 4 б.п.

Фундаментальную поддержку текущим ценовым уровням ОФЗ продолжают оказывать низкие темпы инфляции. По данным Росстата, за период с 20 по 26 февраля потребительские цены не изменились после трех недель роста по 0,1%. Годовая инфляция оценочно снизилась с 2,3% до 2,2%, что соответствует январскому уровню.

Внешняя конъюнтура для облигационного рынка на сегодня складывается в умеренно негативном ключе: котировки майских фьючерсов на нефть Brent вчера вечером упали на 2,5% до 64,7 долл. за барр., а индекс волатильности VIX поднялся с 18 до 20 пунктов, что не способствует спросу на рисковые активы. На этом фоне мы ожидаем роста доходностей большинства бумаг на 2-3 б.п. Влияние на настроение инвесторов могут оказать обращение В. Путина с посланием Федеральному собранию (12:00 мск), несущее риски с точки зрения бюджетной политики, и статистика по доходам и расходам американцев в январе (16:30 мск).

Кроме того, сегодня состоится аукцион банка Уралсиб по продаже ОФЗ 26207 с погашением в 2027 г. на сумму до 45 млрд руб. по минимальной цене 108,7% от номинала.