Рынок РФ: в феврале коррекционный сценарий реализовался, март не обещает быть спокойным

Коррекционный сценарий, о возможности которого мы предупреждали в конце января, реализовался. Первая половина февраля для всех крупнейших мировых фондовых и сырьевых рынков прошла под знаком продаж и высокой волатильности в ожидании ужесточения денежно-кредитной политики в США и Европе, а настроения стабилизировались лишь во второй половине месяца.

Так, рублевый индекс Мосбиржи по итогам февраля прибавил лишь 0,3%, ранее достигнув исторического максимума 2376 пунктов, а индекс РТС также увеличился на 0,2%, достигнув 1339 пунктов – максимума с июля 2014 года. Поддержку индексам оказало в том числе решение агентства S&P по повышению кредитного рейтинга РФ до инвестиционного уровня “ВВВ-” со стабильным прогнозом, а Fitch при этом подтвердило инвестиционный рейтинг “BBB-” c позитивным прогнозом. На этом фоне индексы достигли новых пиков, после чего в последние дни февраля вернулись к коррекционному снижению наряду с мировыми фондовыми площадками. Заседание ЦБ РФ в начале февраля не преподнесло сюрпризов – регулятор ожидаемо снизил процентную ставку на 25 базисных пунктов, до 7,50%.

Нефтяные котировки завершили февраль на умеренно пессимистичной ноте. Цены скорректировались с недавних максимумов, но остаются на высоких уровнях на ожиданиях сохранения сделки ОПЕК+ по сокращению нефтедобычи. Давление на рынок, тем временем, оказывали данные о достижении нефтедобычей в США исторического максимума выше 10 млн баррелей в день и росте запасов. Котировки нефти Brent завершили февраль падением на 6,3%, а котировки WTI снизились почти на 5%.

Рубль по итогам февраля почти не изменился по отношению к доллару, в течение месяца обновив максимум текущего года на уровне 55,56 руб. Доллар в целом был склонен к росту против мировых валют на ожиданиях ужесточения денежно-кредитной политики ФРС, но поддержку рублю оказывало восстановление склонности инвесторов к риску, повышение кредитного рейтинга России и высокие цены на нефть. Последние дни месяца выдались чуть менее удачными для российской валюты - министр финансов США Стивен Мнучин сообщил о возможности объявления новых санкций против РФ в ближайшие 30 дней, а мировые фондовые рынки перешли к снижению.

В конце февраля с обращением к Конгрессу впервые выступил Джером Пауэлл, новый глава ФРС. Он позитивно отозвался о перспективах американской экономики и пообещал продолжить курс на постепенное повышение процентных ставок, что привело к укреплению доллара. При этом не все представители ФРС согласны с мнением Пауэлла и в течение месяца даже говорили о том, что не видят необходимости в повышении ставки в ближайшей перспективе. Следующее заседание ФРС состоится 21 марта.

Евро в феврале ослаб против рубля на 1,6% как ввиду силы рубля, так и снижения европейской валюты на мировых рынках. При этом в течение февраля пара евро/рубль достигла максимума с ноября прошлого года 71,83 руб. Напомним, что январь, напротив, характеризовался ралли евро, который по сути скорректировался с достигнутых вершин.

Чего ожидать? – Март не обещает быть спокойным

C технической точки зрения российские индексы выглядят подверженными рискам углубления нисходящей коррекции с достигнутых в конце февраля пиков. Так, не только на дневных, но и на недельных графиках индикаторов сформировались “медвежьи” дивергенции с индексом RSI, которые предупреждают об опасности развития снижения в район средних полос Боллинджера (2200 пунктов по индексу Мосбиржи и 1200 пунктов по индексу РТС). Причиной для подобной динамики могли бы стать продажи на мировых фондовых и сырьевых площадках, а также возможное объявление о новых санкциях против РФ.

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Игроки на нефтяном рынке при этом выглядят неуверенно. С одной стороны, цены в феврале скорректировались вниз, но потом вернулись к росту, хотя веских поводов для достижения новых вершин пока нет. Поддержать “быков” могли бы неожиданные перебои с поставками или же сокращение запасов и нефтедобычи в США, чего ожидать пока что сложно. Ближайшими ориентирами для инвесторов могут стать важные технические поддержки – 65 долларов по Brent и 60 долларов по WTI (средние полосы Боллинджера недельных графиков). Закрепление ниже свидетельствовало бы о рисках углубления нисходящего движения.

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Рубль в феврале в целом был достаточно стабилен против доллара и евро. Рисками для российской валюты в марте, по сути, выступают все те же факторы – потенциальные санкции со стороны США, углубление коррекции нефтяных цен и продажи на мировых фондовых площадках. При этом с технической точки зрения пара доллар/рубль в среднесрочной перспективе все еще склонна к снижению пока находится ниже отметки 57,75 руб (движения к этому уровню стоит ожидать при поступлении негатива на рынок). Сыграть против доллара может бездействие ФРС на ближайшем заседании, хотя на рынке закладывают высокую вероятность еще одного повышения процентных ставок уже в марте.

Пара евро/рубль, как и месяцем ранее, в среднесрочной перспективе скорее склонна к росту, нежели к снижению, хотя и опустилась ниже средней полосы Боллинджера недельного графика (69,40 руб). Тем не менее до преодоления поддержки 67 руб, ниже которой она не опускалась с лета 2017 года, основная инициатива остается за “быками”. Ближайшее заседание ЕЦБ пройдет 8 марта, при этом центральный банк может занять более активную позицию в намерении нормализовать денежно-кредитной политику и таким образом поддержать евро.