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Рынок РФ: в феврале коррекционный сценарий реализовался, март не обещает быть спокойным


Рынки
Елена Кожухова
Елена Кожухова
аналитик компании "Велес Брокер"
 
Российский фондовый рынок завершил февраль символическим повышением по основным индексам, которое, однако, стало возможным лишь благодаря улучшению настроений в конце месяца.

Коррекционный сценарий, о возможности которого мы предупреждали в конце января, реализовался. Первая половина февраля для всех крупнейших мировых фондовых и сырьевых рынков прошла под знаком продаж и высокой волатильности в ожидании ужесточения денежно-кредитной политики в США и Европе, а настроения стабилизировались лишь во второй половине месяца. 

Так, рублевый индекс Мосбиржи по итогам февраля прибавил лишь 0,3%, ранее достигнув исторического максимума 2376 пунктов, а индекс РТС также увеличился на 0,2%, достигнув 1339 пунктов – максимума с июля 2014 года. Поддержку индексам оказало в том числе решение агентства S&P по повышению кредитного рейтинга РФ до инвестиционного уровня “ВВВ-” со стабильным прогнозом, а Fitch при этом подтвердило инвестиционный рейтинг “BBB-” c позитивным прогнозом. На этом фоне индексы достигли новых пиков, после чего в последние дни февраля вернулись к коррекционному снижению наряду с мировыми фондовыми площадками. Заседание ЦБ РФ в начале февраля не преподнесло сюрпризов – регулятор ожидаемо снизил процентную ставку на 25 базисных пунктов, до 7,50%. 

Нефтяные котировки завершили февраль на умеренно пессимистичной ноте. Цены скорректировались с недавних максимумов, но остаются на высоких уровнях на ожиданиях сохранения сделки ОПЕК+ по сокращению нефтедобычи. Давление на рынок, тем временем, оказывали данные о достижении нефтедобычей в США исторического максимума выше 10 млн баррелей в день и росте запасов. Котировки нефти Brent завершили февраль падением на 6,3%, а котировки WTI снизились почти на 5%. 

Рубль по итогам февраля почти не изменился по отношению к доллару, в течение месяца обновив максимум текущего года на уровне 55,56 руб. Доллар в целом был склонен к росту против мировых валют на ожиданиях ужесточения денежно-кредитной политики ФРС, но поддержку рублю оказывало восстановление склонности инвесторов к риску, повышение кредитного рейтинга России и высокие цены на нефть. Последние дни месяца выдались чуть менее удачными для российской валюты - министр финансов США Стивен Мнучин сообщил о возможности объявления новых санкций против РФ в ближайшие 30 дней, а мировые фондовые рынки перешли к снижению. 

В конце февраля с обращением к Конгрессу впервые выступил Джером Пауэлл, новый глава ФРС. Он позитивно отозвался о перспективах американской экономики и пообещал продолжить курс на постепенное повышение процентных ставок, что привело к укреплению доллара. При этом не все представители ФРС согласны с мнением Пауэлла и в течение месяца даже говорили о том, что не видят необходимости в повышении ставки в ближайшей перспективе. Следующее заседание ФРС состоится 21 марта. 

Евро в феврале ослаб против рубля на 1,6% как ввиду силы рубля, так и снижения европейской валюты на мировых рынках. При этом в течение февраля пара евро/рубль достигла максимума с ноября прошлого года 71,83 руб. Напомним, что январь, напротив, характеризовался ралли евро, который по сути скорректировался с достигнутых вершин. 

Чего ожидать? – Март не обещает быть спокойным

C технической точки зрения российские индексы выглядят подверженными рискам углубления нисходящей коррекции с достигнутых в конце февраля пиков. Так, не только на дневных, но и на недельных графиках индикаторов сформировались “медвежьи” дивергенции с индексом RSI, которые предупреждают об опасности развития снижения в район средних полос Боллинджера (2200 пунктов по индексу Мосбиржи и 1200 пунктов по индексу РТС). Причиной для подобной динамики могли бы стать продажи на мировых фондовых и сырьевых площадках, а также возможное объявление о новых санкциях против РФ.

График
График

Игроки на нефтяном рынке при этом выглядят неуверенно. С одной стороны, цены в феврале скорректировались вниз, но потом вернулись к росту, хотя веских поводов для достижения новых вершин пока нет. Поддержать “быков” могли бы неожиданные перебои с поставками или же сокращение запасов и нефтедобычи в США, чего ожидать пока что сложно. Ближайшими ориентирами для инвесторов могут стать важные технические поддержки – 65 долларов по Brent и 60 долларов по WTI (средние полосы Боллинджера недельных графиков). Закрепление ниже свидетельствовало бы о рисках углубления нисходящего движения.

График
График
 

Рубль в феврале в целом был достаточно стабилен против доллара и евро. Рисками для российской валюты в марте, по сути, выступают все те же факторы – потенциальные санкции со стороны США, углубление коррекции нефтяных цен и продажи на мировых фондовых площадках. При этом с технической точки зрения пара доллар/рубль в среднесрочной перспективе все еще склонна к снижению пока находится ниже отметки 57,75 руб (движения к этому уровню стоит ожидать при поступлении негатива на рынок). Сыграть против доллара может бездействие ФРС на ближайшем заседании, хотя на рынке закладывают высокую вероятность еще одного повышения процентных ставок уже в марте. 

Пара евро/рубль, как и месяцем ранее, в среднесрочной перспективе скорее склонна к росту, нежели к снижению, хотя и опустилась ниже средней полосы Боллинджера недельного графика (69,40 руб). Тем не менее до преодоления поддержки 67 руб, ниже которой она не опускалась с лета 2017 года, основная инициатива остается за “быками”. Ближайшее заседание ЕЦБ пройдет 8 марта, при этом центральный банк может занять более активную позицию в намерении нормализовать денежно-кредитной политику и таким образом поддержать евро.

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