Bitcoin Cash пытается продолжить рост

Однако цена столкнулась с большим количеством продавцов около $ 1290, и она не могла подняться выше уровня в $1300. В результате произошло нисходящее движение, и цена сломала поддержку $1250.

Сейчас присутствует бычья тенденция. Так как цене удалось удержаться выше уровня поддержки в $1220, то есть все предпосылки для дальнейшего роста. Вернувшись диапазон $1280-1290 за монету, цена сможет продвинуться до $1350 уже в течение следующей недели.

Тем временем количество участников рынка, которые поддерживают Bitcoin Cash, растет. Так, если сразу после разделения новую криптовалюту поддержало 3% майнеров, то сейчас их уже около 10% или даже больше.

Ещё в конце прошлого года Bitcoin Cash продемонстрировал свой потенциал. Со своей первоначальной отметки в районе $300 до цены в $4000 на 21 декабря 2017 года, криптовалюта росла рекордными темпами.

Этот стремительный подъем доказал, что Bitcoin Cash не только имеет потенциал для дальнейшего роста, но и является жизнеспособной альтернативой для биткоина.

Теперь же после значительной коррекции, когда Bitcoin Cash уже закрепился в своей позиции на рынке криптовалют и даже начал получать поддержку от web-сервисов, использующих криптовалюты, следует ожидать значительного роста токена. Полагаю, что к концу 2018 года будет установлена новая точка в $4,500.