Рынок США: минус грозит весне

Были достаточно веские причины после падения во вторник отскочить в среду. Ну или хотя бы остаться на нулевых отметках. И собственно большая часть основной торговой сессии прошла именно в таком вот вполне положительном ключе. Открытие торгов так вообще прошло «НА УРА!» с ростом индексов до 0,5%. Затем последовало небольшое снижение, но все же вплоть до последнего часа торгов индексы достаточно уверенно торговались вблизи нулевых отметок в зеленой зоне и совершенно никуда не спешили двигаться. О спокойной обстановке на рынке свидетельствует и тот факт, что даже падение котировок нефти на фоне роста запасов сырой нефти выше прогнозов не смогло сдвинуть цены акций в какую-либо сторону. Но в самом конце торгов по рынку прокатилась мощная волна фиксации прибыли, и цены буквально за считанные минуты упали на 1% и более.

Более всего досталось, по понятным причинам (нефть!), конечно же, сырьевому сектору. Здесь в среднем акции снизились более чем на 2%. Но если это было вполне ожидаемо или по крайней мере объяснимо, то вот распродажа акций в промышленном секторе и секторе медицины и здравоохранения вещь не очень приятная. Потери здесь превысили только в среднем 1,5%. Слабым звеном в промышленном секторе стал уже никого не удивляющий своим падением General Electric (GE, -2,69%). Но это были цветочки по сравнению с обвалом более чем на 9% котировок акции одной из ведущих биотехнологических компаний Celgene (CELG, -9,04%). Причиной этого падения, приведшего к минимумам за последние 4 года, стал отказ от регистрации FDA (Департамент по продовольствию и лекарствам) нового препарата Ozanimod для лечения рассеянного склероза. Как считают специалисты, компания Celgene явно поспешила с его регистрацией, не дождавшись полного окончания клинических испытаний. И теперь этот препарат может появиться на рынке не ранее второй половины 2019 года, при том что начало его продаж планировалось на конец 2018 года.

В остальном же на рынке наблюдались более-менее ровные продажи по всем экономическим секторам в пределах 0,8-0,9%, что само по себе пока, конечно же, не является какой-то катастрофой. Таким образом в последний день зимы все индексы закрылись в минусе, и это падение как бы подвело логическую черту под худшим месяцем за последние 2 года. Календарная зима завершилась, но подошла ли она к концу на фондовом рынке, еще вопрос!?

Ожидания рынка 1 марта

Два дня уверенного минуса, и в головы многих участников рынка вновь начали приходить грустные мысли. Но погода на фондовом рынке, как известно, переменчива, и поэтому ничего удивительного в этом нет. А сегодня у нас день будет явно не из легких. С точки зрения общего информационного фона сегодня мы увидим скорее всего наиболее напряженную ситуацию на этой неделе.

Во-первых, в 18-00 мск начнется 2-я серия мини-сериала с участием суперзвезды - Председателя ФРС Джерома Пауэлла. В первой серии он конечно свою роль явно провалил. По крайней мере участникам рынка его намеки о жесткой политике ФРС совершенно не понравились. Ожидать сегодня чего-то нового, конечно же, не стоит. Но, может, глава ФРС все же как-нибудь попытается смягчить свое позавчерашнее выступление?