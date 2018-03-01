Рыночные факторы взяли рубль под контроль

Официальные курсы ЦБ РФ на завтра, 2 марта, составляют 56,43 руб. за американскую валюту (курс доллара повышен на 6 копеек) и 68,88 руб. за евро (курс евро понижен на 2 копейки).

Цены на нефть понижаются. Баррель североморского сорта нефти Brent стоит $64,29 (-0,7%). На сырьевых покупателей давит не только сильный американский доллар, но и вышедшие накануне данные Минэнерго США по запасам черного золота и нефтепродуктов. Статистика оказалась совершенно «медвежьей», к тому же суточная добыча нефти снова выросла.

Рубль оправился от ажиотажной поддержки со стороны вчерашнего аукциона Минфина по размещению ОФЗ и перешел под контроль рыночных факторов - стоимости нефти и поведения гринбека. Плюс ко всему, предыдущая волна укрепления российской валюты все же выглядела чрезмерной. Теперь рынок постепенно стабилизирует положение валют.

Доллару США необходимо закрепиться выше 57,00 руб., чтобы можно было всерьез говорить о продолжении подъема. Следующая цель покупателей пары доллар/рубль находится на отметке 57,25 руб., далее – на значении 57,85 руб. Сегодняшнюю сессию «американец» закроет в пределах 56,55-57,05 руб., евро финиширует в границах 68,80-69,45.