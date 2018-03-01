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Мнения аналитиков

Все мнения

Вероятность размещения Xiaomi в Америке выше, чем на Шанхайской фондовой бирже


Рынки
Вадим Меркулов
Вадим Меркулов
старший аналитик ИК "Фридом Финанс"
 
Власти КНР просят Xiaomi провести IPO на Шанхайской фондовой бирже.

Пекин хочет увеличить количество крупных компаний, которые торгуются на внутреннем рынке, и, возможно, будет стимулировать этот процесс. Такое крупное размещение на локальной бирже Китая грозит затруднить привлечение иностранных инвестиций, поэтому Xiaomi может выбрать вариант двойного листинга — на бирже Гонконга и в Шанхае.

Однако большие технологические компании, такие как Alibaba, Tencent, Baidu и другие, предпочитают размещаться на американских фондовых площадках. Доля представителей высоких технологий из Китая на NYSE составляет 45% от всего листинга китайских компаний. Считаем, что вероятность размещения Xiaomi в Америке выше, чем на Шанхайской фондовой бирже.

Мы ожидаем, что компания привлечет порядка $10 млрд при оценке в $95 млрд. С привлечением средств через разные фондовые площадки проблем не возникнет, потому что Xiaomi — это популярная компания со своей уникальной стратегией и хорошими финансовыми показателями. Доля рынка Xiaomi оценивается в 10–15%, однако в последнее время рост продаж на крупнейших мировых рынках Китая и Индии достиг 50%. В 4-м квартале 2017 года Xiaomi обогнала лидера продаж в Индии Samsung, завоевав 27% рынка.

Я считаю, что это очень значительное достижение, поскольку индийский рынок смартфонов очень перспективен. Закрепление результатов последнего квартала прошлого года не только увеличит шансы Xiaomi привлечь инвестиции, но и позволит инвесторам очень неплохо заработать.

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