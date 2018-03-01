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Минфин не торопится с отменой НДС при покупке золотых слитков физлицами


Рынки
Оксана Лукичева
Оксана Лукичева
аналитик компании "Открытие Брокер"
 
Рынки драгоценных металлов сегодня снижаются под влиянием укрепления курса доллара США.

Падение на фондовом рынке и нестабильность на долговых рынках оказывают поддержку рынку золота. Запасы в ETF-фондах драгоценных металлов не изменились.

Цены на драгоценные металлы в Шанхае на SGE снижались, объёмы торгов подросли, курс юаня к доллару США слабел.

По данным Минфина РФ, принятие решения об отмене НДС при продажах золотых слитков физическим лицам отложено по озвученной причине нежелания «стимулировать переток средств из банковской системы» в золото.

Министерство против предоставления гражданам наиболее надёжного способа долгосрочного инвестирования в золото, т.к. это снижает возможность манипулирования и ведёт к реальному росту благосостояния. Также Минфин намерен распространить систему сплошного отслеживания оборота товаров на золотые слитки.

По мнению Минфина РФ, проблема налогообложения золотой отрасли НДС «исключительно сложная». Кроме того, Минфин допускает возможность введения запрета на вывоз вторичного сырья содержащего драгметаллы.

Цены на золото понизились к уровню $1308 под влиянием выступления Дж. Пауэлла и укрепления курса доллара США.

По опросу аналитиков Reuters, к концу 2018 г. цены на золото могут преодолеть уровень $1400 и достичь уровня $1450, т.к. рост неопределенности рынков акций и облигаций стимулирует спрос на защитные активы. Рост инфляционных ожиданий также оказывает поддержку рынкам драгоценных металлов.

Ближайшими уровнями поддержки в золоте являются $1300-1285, уровни сопротивления – $1322-1343.

Цены на серебро в корреляции с рынком золота понизились к уровню $16,2. Отношение золота к серебру составляет 80,32 пункта. Отношение платины к серебру составляет 59,56 пункта.

Ближайшие уровни поддержки в серебре – $15,95-15,75, уровни сопротивления – $16,58-16,7.

Цены на платину в корреляции с рынком золота опустились к уровню $971. Спред между золотом и платиной составляет $335/унция. Спред между платиной и палладием расширился до -$59/унция.

Ближайшие уровни поддержки в платине – $956-949, уровни сопротивления – $986-1001.

Рынок палладия резко понизился от уровня $1035 к уровню $1006 в корреляции со слабостью на фондовом рынке и рынках прочих драгоценных металлов.

Ближайшие уровни поддержки в палладии – $982-957, уровни сопротивления – $1013-1035.

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