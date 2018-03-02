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Геополитические риски и торговые войны ослабляют рубль


Рынки
Владислав Антонов
Владислав Антонов
аналитик компании "Альпари"
 
В четверг, 1 марта, торги по курсу рубля завершились снижением. К доллару его потери составили 0,87%, к евро – 1,32%.

Ослаблению российской валюты способствовало несколько факторов: падение цен на нефть, бегство из рискованных активов, а также рост геополитических рисков после президентского послания к Федеральному Собранию.

В ходе азиатских торгов цена на нефть марки Brent восстановилась до $64,99, и затем на торгах в Европе снизилась до $63,16 на фоне подорожавшего доллара. Доллар усилил свои позиции по всему рынку, отыгрывая оптимистичное выступление главы ФРС США Джерома Пауэлла в среду. Поведение участников рынка в четверг и среду было схожим.

Участники рынка также негативно отреагировали на слова президента РФ Владимира Путина о готовности России ответить новейшим оружием тем, кто попытается напасть на нашу страну. Западные СМИ уже все перевернули так, как будто Россия хочет напасть на США. 

В четверг Штаты развязали торговую войну с Китаем и Европой. Президент США Дональд Трамп объявил о вводе 25%-й пошлины на ввоз стали и 10%-й - на ввоз алюминия. Представитель министерства иностранных дел Китая заявил, что в таком случае Китай предпримет меры по защите своих интересов. Еврокомиссия тоже пригрозила США ответными мерами.

Падение американских фондовых индексов на 1,3%-1,6% вызвало закрытие рисковых позиций на рынке Форекс. К закрытию дня подорожали золото, швейцарский франк и йена, которые являются защитными активами. Евро подорожал, как валюта фондирования. На всех вышеперечисленных факторах курс доллара вырос до 57,06 руб., курс евро – до 69,78 руб.

В пятницу, 2 марта, нефть остается торговаться в минусе. Цена на Brent снизилась на 0,50%, до $63,86. Жду пробоя уровня $63,30 и снижения стоимости нефти до $61,70 за бочку. На фоне роста геополитических рисков, а также падения цен на нефть от рубля ожидается дальнейшее ослабление к иностранным валютам. По курсу доллара ожидаю повышения до 57,25 руб. После него покупателям откроется уровень 57,75 руб. за «американца». По курсу евро ближайший целевой уровень находится на отметке 69,95 руб.

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