Американские инвесторы увидели призрак торговой войны

Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию имеет минимальное влияние на фондовый рынок. За полторы недели до выборов оно имело предвыборный характер. Население услышало про рост ВВП на душу населения в 1,5 раза к середине 2020-х годов, предприниматели про прорывные реформы, военные и работники ВПК про новые ракеты, пенсионеры услышали про повышение продолжительности жизни… Жизнь покажет, какие прорывные реформы в экономике нас ожидают. Точно можно сказать, что по итогам послания сильные акции не стали слабыми и наоборот и техническую поддержку 2275 на графике индекса ММВБ послание не стерло.

Снижение американского фондового рынка продолжилось. В четверг по итогам торгового дня индексы Dow Jones Industrial Average и S&P-500 показали падение более 1% в третий раз подряд. Дональд Трамп сообщил о решении увеличить таможенные пошлины на сталь и алюминий. Это вызвало беспокойства среди участников рынка насчет потенциального роста цен на сырье и риска начала торговой войны. В результате индекс волатильности VIX от Чикагской опционной биржи оказался на самом высоком уровне за период после 13 февраля.

Акции крупных потребителей стали и алюминия, в том числе компаний по производству автомобилей, продолжили активно падать после того, как Трамп сообщил о решении установить на следующей неделе ввозные пошлины в США в размере 25% на сталь и 10% на алюминий. На фоне этой новости подскочили в цене акции американских компаний по производству стали и добыче алюминия.

По итогам четверга акции GeneralMotors потеряли 3,99%, а FordMotor – 2,97%. Промышленные компании-тежеловесы, такие как Boeing и Caterpillar, тоже пострадали, так как инвесторы были обеспокоены на счет увеличения цен на сырье и введения торговых барьеров. Акции Boeing упали на 3,46%, а Caterpillar – на 2,84%.

«В таких случаях всегда встает вопрос о том, какими могут быть ответные меры. Когда происходят торговые войны, можно ждать увеличения инфляции, так как предполагается, что цены будут расти», – сказал CEO Horizon Investment Services Чак Карлсон. Рост инфляции и доходности облигаций Казначейства США были главным фактором беспокойства на американском фондовом рынке в последний день февраля.

Февраль стал очень турбулентным месяцем, а для индексов Dow Jones Industrial Average и S&P-500 он стал худшим месяцем за период после января 2016 года. По результатам торговой сессии четверга, Dow Jones Industrial Average упал на 1,68% до 24608,98, S&P 500 потерял 1,33% и остановился на отметке 2677,67, а Nasdaq Composite понизился на 1,27% до 7180,56.

Глава ФРС Джером Пауэлл пытался смягчить тональность своих комментариев после сделанных во вторник заявлений, которые увеличили беспокойства на фондовом рынке касательно возможности четырех повышений процентных ставок в этом году вместо прогнозируемых ФРС трех повышений. В ходе выступления перед Банковским комитетом Сената, Пауэлл сказал, что не видит признаков "перегрева" экономики США. Но глава ФРБ Нью-Йорка Уильям Дадли в ходе своего выступления в Бразилии высказался более резко, заявив, что четыре повышения ставок – это было бы «постепенным» ужесточением политики.

Тем не менее, согласно комментариям ряда участников фондового рынка, в большей степени массовым продажам на рынке во второй половине дня поспособствовала новость о введении новых пошлин. «Опасность, которую несет в себе введение этих пошлин, заключается в том, что они провоцируют ответные меры со стороны наших торговых партнеров, особенно Китая», – сказал главный инвестиционный стратег в американской компании Janney Montgomery Scott Марк Лучини.

Вчера участники американского фондового рынка увидели призрак торговой войны, а торговые войны обычно мгновенно распространятся по всему миру.