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Золото быстро восстановит силы после провала


Commodities / Рынки
Анна Бодрова
Анна Бодрова
старший аналитик компании "Альпари"
 
Цены на золото в пятницу предпринимают активные попытки восстановления от минимумов года.

Тройская унция драгоценного металла стоит $1317,70 и поднимается на 1% после обновления минимальных годовых значений на уровне $1303,60. Таким образом, за последние два месяца амплитуда колебаний «золотых» цен оказалась более чем выраженной.

По оценкам «Альпари Голд», это происходит из-за резкой смены биржевых настроений и отношения к риску среди инвесторов. В разгар зимы участникам торгов требовались активы «тихой гавани», и золото фигурировало в начале списка таких инструментов. По мере стабилизации и укрепления позиций американской валюты стоимость золота снижалась и достигла, в конечном итоге, локального «дна». 

При текущей расстановке сил на площадке интерес инвесторов к безопасным активам может вернуться практически в любой момент. В этом свете провал золота в область годового минимума можно пока считать исчерпанным. 

Техническая картина допускает скольжение драгметалла к $1300, откуда откроется дорога в область $1280. Однако это уже интересные уровни для выкупа продаж, поэтому «быки» могут быстро активизироваться и вернуть цены на золото в коридор $1320-1338 за тройскую унцию. Ближайшая поддержка располагается на отметке $1300, уровни сопротивления находятся на $1325 и $1345 соответственно. В долгосрочной перспективе золото по-прежнему имеет неплохой потенциал для подъема.

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