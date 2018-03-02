Индекс Мосбиржи на открытии снизится на 0,2-0,3%

Ближайшими поддержками останутся уровни 2280, 2270 п. В качестве значимых сопротивлений выступят отметки 2310, 2320 п.

В первые минуты торгов локальный рынок отыграет вечернее ухудшение внешнего фона, выразившееся в негативном завершении торгов в США. Позднее вероятен переход индекса МосБиржи в состояние консолидации несколько ниже уровня 2300 п. в ожидании новых значимых внешних сигналов.

Во второй половине основным внешним ориентиром для участников российских торгов останется динамика изменения стоимости фьючерсов на нефть. Некоторое влияние на ход торгов в России также может оказать публикация ряда февральских индексов, характеризующих настроения американских потребителей от Мичиганского университета (18.00 МСК).

В минувший четверг основные российские фондовые индексы МосБиржи (+0,05%) и РТС (-0,88%) завершили торги с неравномерным отклонением по отношению к уровням предыдущего закрытия. Заметная слабость долларового индекса РТС была обусловлена существенным внутридневным ослаблением курса рубля по отношению к североамериканской валюте. В то же время рублевый индекс МосБиржи довольно быстро закрыл свой утренний гэп вниз и провел весь остаток торгового дня в состоянии неуверенной консолидации на грани положительного и отрицательного изменения.

Таким образом, вчерашнее ухудшение настроений на нефтяном рынке нашло свое отражение лишь в курсе отечественной валюты. Добавим, что трансляция ежегодного послания президента РФ к Федеральному собранию не оказала заметного влияния на индексы МосБиржи и РТС. Затронутые в нем темы не имели прямого отношения к фондовому рынку.

Под закрытие вечерней торговой сессии мартовские фьючерсы на индекс РТС (RIH8) пришли в состояние контанго величиной в 6 п., или 0,5% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка несколько улучшили оценку среднесрочных перспектив индекса РТС.

На фоне символического повышения индекса МосБиржи, состоявшегося по итогам торгового дня, наиболее ликвидные акции закрылись с разнонаправленным отклонением в пределах 1-7% по отношению к уровням предыдущего закрытия.

Самым заметным движением на локальном рынке стало стремительное повышение акций «Аэрофлота» (AFLT RM, +7,42%), которое состоялось в противовес публикации слабой финансовой отчетности эмитента за 2017 год по МСФО. Согласно свежим данным годовая прибыль авиаперевозчика сократилась на 40,6%, несмотря на состоявшееся за тот же период увеличение выручки на 7,5%. Ухудшение основного финансового показателя произошло по причине курсовых факторов и роста стоимости авиационного топлива. Вместе с тем, подавляющая часть производственных показателей Группы «Аэрофлот» заметно улучшилась по итогам минувшего года.

Стоит отметить, что вчерашние покупки в бумагах Аэрофлот состоялись на необычно высоких оборотах. Очевидно, что открытие столь крупных «длинных» позиций в этих акциях было связано с ожиданиями улучшения финансовых показателей авиакомпании в новом году. Ранее «Аэрофлот» опубликовал позитивные операционные результаты за январь. В результате вчерашних покупок бумаги «Аэрофлота» сумели уверенно превысить значимый уровень сопротивления, располагавшийся в районе 150 руб. Таким образом, в них сформировался технический сигнал в пользу среднесрочных покупок.

В акциях розничной торговой сети Магнит (MGNТ RM, +4,25%) продолжаются попытки реализации назревшего в среднесрочной перспективе коррекционного отскока вверх. Эти бумаги по-прежнему сохраняют технический потенциал для восстановления в диапазон 5500-6000 руб. на временном горизонте в несколько недель.

Заметно сильнее рынка также закрылись бумаги Сбербанк-ао (SBER RM, +0,95%), МосБиржа (MOEX RM, +2,18%), Новатэк (NVTK RM, +3,23%), Сургутнефтегаз-ап (SNGSP RM, +1.47%), Распадская (RASP RM, +1,61%).

Акции Газпром (GAZP RM, -2,14%) довольно сильно подешевели на фоне известия о том, что Стокгольмский арбитраж обязал эмитента выплатить $4.63 млрд в пользу НАК «Нафтогаз Украины» за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. Продолжением этой истории стало сообщение о том, что с 1 марта текущего года «Газпром» прекратил поставки природного газа на Украину под предлогом того, что очередное дополнительное соглашение к действующему контракту не было своевременно согласовано. Поступившая ранее предоплата за мартовские поставки была возвращена покупателю. Таким образом, мы наблюдаем очередное обострение хронических разногласий по поводу условий транзитных поставок газа через сопредельную страну.

Отметим также вчерашнюю слабость акций Роснефть (ROSN RM, -2,12%). Явным негативом для них стала новость о том, что нефтяная компания ExxonMobil Corp. выходит из ряда совместных с эмитентом проектов. Это решение было обусловлено сугубо политическими факторами, связанными с адресными санкциями со стороны США и ЕС в отношении энергетического сектора России.

Перед началом торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США торгуются с разнонаправленным отклонением вблизи уровня предыдущего закрытия. Контракты на нефть сорта Brent незначительно подорожали на 0,1%. Фьючерсы на прибавили в стоимости 1%. Японский фондовый индекс Nikkei225 просел на 2,2%. Гонконгский Hang Seng потерял 1,4%.

С учетом слабого закрытия рынка акций в США, состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как умеренно негативное.